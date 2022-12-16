Ngay 2 ngày đầu tháng 12 âm lịch, ai đen thì đen, 3 con giáp này tình - tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng tài lộc

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 18:45

Trong 2 ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, có 3 con giáp gặp nhiều may mắn, giàu có hơn người.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, những người tuổi Mão là con giáp hiền lành, tâm tính thiện lương. Họ không có nhiều tham vọng, thích cuộc sống an nhàn, bình yên hơn là đua tranh, đấu đá. Thời gian gần đây, con giáp này gặp khá nhiều rắc rối.

Dù năng lực không đến nỗi nào, lại có cố gắng nhưng họ vẫn không đạt được mục tiêu đã đề ra. Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, sang 2 ngày đầu tiên tháng 12 Âm lịch này, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Trong thời gian này, người tuổi Mão được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Ngay 2 ngày đầu tháng 12 âm lịch, ai đen thì đen, 3 con giáp này tình - tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng tài lộc - Ảnh 1
Người tuổi Mão có thể làm ăn thất bát, thua lỗ thậm chí nợ nần. Tuy nhiên, sang 2 ngày đầu tiên tháng 12 Âm lịch này, tài vận của người tuổi Mùi bắt đầu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Trong 2 ngày đầu tiên của tháng 12 Âm lịch, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Ngay 2 ngày đầu tháng 12 âm lịch, ai đen thì đen, 3 con giáp này tình - tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng tài lộc - Ảnh 2
Trong 2 ngày đầu tiên của tháng 12 Âm lịch, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng, trong 2 ngày đầu tiên tháng 12 Âm lịch, những người tuổi Thân là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc. Những người tuổi Dậu nếu đang làm kinh doanh buôn bán thì càng trở nên thăng hoa phát tài tiền bạc, các hợp đồng khách hàng lớn tự tìm đến khiến cho người tuổi Dậu càng trở nên giàu có.

Với người làm công ăn lương thì càng nỗ lực càng trở nên phát tài giàu có, được cấp trên tin tưởng cất nhắc lên vị trí mới. Họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng.

Ngay 2 ngày đầu tháng 12 âm lịch, ai đen thì đen, 3 con giáp này tình - tiền đỏ rực, dễ trúng số đổi đời, đứng đầu bảng tài lộc - Ảnh 3
Tử vi nói rằng, trong 2 ngày đầu tiên tháng 12 Âm lịch, những người tuổi Thân là con giáp gặt hái được nhiều thành tựu cuộc sống viên mãn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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