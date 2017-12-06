Nàng giáp được BỀ TRÊN ưu ái, VẬN ĐỎ như son, ai lấy được họ một đời chăn ấm nệm êm

Đây là những con giáp được bề trên ưu ái, vận may không tưởng và số phần vượng phu hơn người.

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi sống thiên về tình cảm, lại thiện lương. Họ luôn quan tâm đến mọi người quanh mình, cố gắng cảm thông.

Vì vậy họ luôn xuất hiện khi ai đó đang gặp khó khăn và cần động viên. Với tính cách mà ai cũng quý mến họ.

Phụ nữ tuổi này cũng hết lòng vì gia đình. Khi đã kết hôn, họ luôn cố gắng chăm sóc cho chồng con.

Họ thuộc tuýp phụ nữ truyền thống, tận tụy vì gia đình. Họ luôn có thể thấu hiểu lòng người và là chỗ dựa cho đối phương. Lấy được vợ tuổi này, chồng lúc nào cũng thấy an lòng.

Tuổi Dậu

Đàn ông lấy được vợ tuổi Dậu thì cứ yên tâm hưởng phúc phần một đời. Vì đây là dạng phụ nữ có đầu óc, luôn biết giải quyết vấn đề.

Phụ nữ tuổi Dậu không thích nói lời ngọt ngào, họ cũng không thích dựa dẫm hay bị lụy trong tình cảm.

Điểm mạnh của họ là sự cần mẫn, luôn chăm chỉ hoàn thành những gì đã đề ra. Cùng với phúc phần trời ban mà gia đình họ lúc nào cũng trong ấm ngoài êm, hạnh phúc đủ đầy.

Và hơn hết, phụ nữ tuổi này sinh ra đã có tố chất làm mẹ tuyệt vời. Họ luôn gặp vận may con cái, có thể sinh được quý tử giỏi giang.

Đàn ông lấy được vợ tuổi này thì may mắn không gì bằng!

Tuổi Tuất

Phụ nữ tuổi Tuất rất mạnh mẽ và bản lĩnh hơn người.

Họ lại giỏi kiếm tiền, có gian nan thế nào cũng không đầu hàng. Họ luôn nỗ lực để giành lấy cơ hội, hơn là ngồi yên đợi chờ.

Cũng vì sự chủ động này mà cuộc sống về sau của họ rất sung túc, chồng cũng được nhờ vả không ít.

Dù bề ngoài có phần dữ dội nhưng họ lại sống rất tinh tế, nhạy cảm. Họ luôn biết khôn khéo trong cư xử, thiện lương nên luôn khiến chồng con tự hào.

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