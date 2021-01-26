Nằm trong sổ vàng của Thần Tài, 3 con giáp tay trái có xe, tay phải có nhà trong 2 tuần cuối của năm 2020

Tâm linh - Tử vi 26/01/2021 19:30

Dưới đây là những con giáp may mắn tay trái có xe, tay phải có nhà trong 2 tuần cuối năm được ưu ái nằm trong sổ vàng của Thần Tài khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ được ưu ái nằm trong sổ vàng của Thần Tài, tha hồ thể hiện tài năng tiềm ẩn của bản thân. Trong 2 tuần cuối của năm 2020, bạn chuẩn bị túi đón lộc, làm một lời mười, nằm không cũng hưởng được tiền khủng trời ban. Cuộc sống của Tỵ có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực.

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Tỵ là con giáp may mắn chuẩn bị đón tin vui cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

Những tháng đầu năm khó khăn đã qua đi, bạn chuẩn bị đón tin vui lớn nhất trong thời điểm cuối năm này. Người tuổi Tỵ không có số giàu từ nhỏ nhưng lớn lên lại càng giàu có, tài giỏi. Bạn có số làm quan to, tha hồ hô mưa gọi gió. Bạn vốn thông minh nên chỉ chờ cơ hội thuận lợi để bộc lộ tài năng vượt trội của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc lớn nhất trời ban cho.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn là con giáp may mắn, được Thần Tài ưu ái liệt vào sổ vàng. Mọi biến cố thời gian qua đã được giải quyết êm đẹp nên không còn phải lo lắng bất cứ trở ngại nào. Những dự án riêng cũng được thực hiện nên tinh thần vô cùng tốt. Bạn là người chăm chỉ, cần cù nên có nhiều cơ hội thăng tiến, vận trình phất lên như diều gặp gió.

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Thìn có nguồn thu nhập cực khủng - Ảnh minh họa: Internet

Những vận xui đều hóa may mắn, tiền bạc chạm đỉnh, thu nhập cứ tăng lên đều đặn mỗi ngày. Thời điểm này cứ tha hồ ngồi không hưởng lộc, không quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên làm gì cũng nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Đừng làm việc quá sức mà ảnh hưởng đến công việc.

Tuổi Sửu

Sửu được đánh giá cao sự sáng tạo, ý tưởng luôn mới mẻ nên được trọng dụng. Trong công việc, bạn được cấp trên yêu mến, ưu ái cho lên vị trí như ý mong muốn. Những kế hoạch bấy lâu nay được thực hiện suôn sẻ, không còn bị tiểu nhân hay bất cứ ai cản đường thăng tiến.

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Sửu gặp được nhiều chuyện vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu hoan hỷ, công việc thuận lợi, tiền bạc dồi dào. Bạn vốn tiết kiệm nên nguồn thu nhập cứ đổ về ồ ạt, tiêu hoài không hết. Thời điểm này, vận trình của bạn tiến triển lên mức đáng báo động, vận may tới tấp, tiền tiêu hoài không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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