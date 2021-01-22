Gió xuân mang đến tin lành 9 ngày cuối tháng 1, 3 con giáp tài lộc rực rỡ, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 22/01/2021 19:00

Dưới đây là những con giáp may mắn nhận được nhiều tin lành 9 ngày cuối tháng 1, tài lộc rực rỡ kiếm được bộn tiền tha hồ tiêu Tết khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý để lại ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp, cấp trên nên vận trình vô cùng suôn sẻ. Cuối tháng 1, vận may của bạn sẽ đổ về tới tấp, tha hồ mua sắm không lo nghĩ. Tuổi Tý còn được quý nhân nâng đỡ nên tài vận cứ thế phất lên như diều gặp gió. Những khoản nợ trước đây cũng được thanh toán hết tất tần tật. Nhìn chung, bạn sẽ đón một cái Tết ấm no, không còn vướng phải bất cứ khoản nợ nào lớn.

con giap may man 1
Tý là con giáp may mắn đón tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người thật thà, chăm chỉ nên được trời Phật thương giúp đỡ vượt qua nhiều kiếp nạn lớn. Theo tử vi, vận xui của bạn sẽ tan biến, đổi lại nhiều điều may mắn. Bạn sẽ có lộc đổ đầy túi, cứ hết rồi lại có người mang đến cho. Chỉ cần chủ động, nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành tựu lớn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ là con giáp may mắn, Thần Tài độ mạng nên tiền bạc dư dả. Cuối tháng 1 dương lịch Tỵ được quý nhân chiếu mệnh nên vận trình hanh thông, sáng chói không ngừng. Tóm lại, bạn sẽ thu lại nguồn lợi khá khủng, công danh thành công hơn mong đợi.

con giap may man 2
Tỵ đón lộc lá tràn trề, tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp của bạn thăng tiến chóng mặt khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nói chung vận trình sẽ viên mãn, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, duyên dáng nên đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Bạn giỏi giao tiếp nên có vận trình hanh thông, công việc thuận lợi như ý. Cuối tháng 1 dương lịch, tuổi Mùi được sự trợ giúp của Thần Tài nên công việc, tình duyên đều viên mãn. Trong thời điểm này, bạn muốn gì được nấy. Hễ bước ra đường là thấy lộc lá đổ về tiêu hoài không hết.

con giap may man 3
Mùi có công việc thuận lợi, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng được cải thiện, không còn mắc nhiều bệnh vặt. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối mặt với nhiều thử thách trong thời điểm này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 11 ngày tới: 3 con giáp hốt trọn ‘ổ’ may mắn, thu nhập tăng theo cấp số nhân

Tử vi 11 ngày tới: 3 con giáp hốt trọn ‘ổ’ may mắn, thu nhập tăng theo cấp số nhân

Dưới đây là những con giáp may mắn thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền đổ về như nước nhưng chảy ra ít ỏi trong 11 ngày tới khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang