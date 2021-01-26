2 tuần nữa Tết đến, 3 con giáp này kinh doanh một vốn bốn lời, bội thu kho bạc kho vàng cực khủng

Tâm linh - Tử vi 26/01/2021 13:00

Dưới đây là những con giáp giàu có kinh doanh một vốn bốn lời, bội thu số tiền khủng nhất từ trước đến giờ, sở hữu khối tài sản khủng trong những ngày cận Tết.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần đón nhận nhiều tin vui cực lớn về tiền bạc cũng như chuyện tình cảm. Dần có tính tình phóng khoáng, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh nên được yêu mến. Nhờ vậy mà bạn đi đâu cũng được yêu thương, quý mến. Những việc bạn làm đều được đánh giá cao, công việc ngày một thăng tiến không ngừng.

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Dần là con giáp giàu có tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Các mối quan hệ của tuổi Dần cũng tốt hơn, có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư làm ăn với nhiều người nên thu nhập đổ về như nước. Thời điểm này, bạn chỉ cần ngồi không cũng hưởng được lộc lớn ơn trên ban cho. Mọi việc bạn làm đều được công nhận, cấp trên có cái nhìn vô cùng ấn tượng về bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui trong thời điểm này.

Tuổi Thân

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có, tiền bạc đề huề trong thời điểm này. Thân vốn là người hiền lành, nhân hậu nên được Thần Phật thương ban cho nhiều lộc lá. Bạn giỏi giang trong việc giao tiếp nên kiếm được nhiều hợp đồng lớn, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy.

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Thân tha hồ hốt tiền hốt bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Sự thân thiện, nhiệt tình của bạn giúp bản thân đạt được nhiều thành quả tốt trong công việc. Khi có ai đó khó khăn, bạn luôn đứng ra giúp đỡ không vụ lợi nên tiền bạc, công việc sẽ ngày một thăng tiến, chạm đỉnh. Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời điểm này.

Tuổi Hợi

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Hợi đánh bay tiểu nhân đang cản đường mình - Ảnh minh họa: Internet

Hợi là con giáp bản lĩnh đánh bay nhiều kẻ xấu đang hãm hại, cản đường thăng tiến của mình. Tuổi Hợi là người bao dung, luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của người xung quanh. Nhờ vậy mà bạn đi đến đâu cũng có người yêu quý, mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Những người làm ăn kinh doanh kiếm được hợp đồng béo bở, tha hồ ngồi không hưởng thụ trong thời điểm hoàng kim rực rỡ này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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