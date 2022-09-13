Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 05:46

Bảng vàng may mắn trong tuần: sự nghiệp vượng nhất: tuổi Thìn, tài vận phát nhất: tuổi Mùi, vận đào hoa sáng nhất: tuổi Dậu.

Tuổi Tý

Theo dự đoán tuần mới từ 12/9 - 18/9/2022, người tuổi Tý có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên nhận được nhiều tin vui.

Tài vận cũng xuất hiện không ít điều may mắn, nên nắm bắt lấy cơ hội đầu tư.

Sức khỏe chú ý bệnh ngoài da.

Chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp.

Con số may mắn; 2, 7.

Màu sắc may mắn: màu đỏ.

Hướng may mắn: hướng Nam.

Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần 

Sự nghiệp: công việc của con giáp này khởi sắc bừng bừng, làm một thu hai.

Tài vận: tài vận vượng phát, thu nhập tăng cao.

Tình cảm: có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.

Sức khỏe: cẩn thân trong đi lại.

Con số may mắn; 3, 8.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây.

Hướng may mắn: hướng Đông.

Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Tuần mới, người tuổi Thìn do được quý nhân tương trợ, công việc khởi sắc, thuận buồm xuôi gió.

Tài vận vượng phát, thu nhập dồi dào.

Chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp.

Sức khỏe lưu ý bệnh cũ tái phát.

Con số may mắn; 3,8.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây.

Hướng may mắn: hướng Đông.

Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tuần mới, người tuổi Mùi đại cát đại lợi trong công việc.

Tài vận vượng phát, thu nhập rủng rỉnh, nhiều cơ hội đầu tư thu lời.

Chuyện tình cảm ổn định.

Sức khỏe chú ý đến huyết áp.

Con số may mắn: 1, 6.

Màu sắc may mắn: màu đen.

Hướng may mắn: hướng Bắc.

Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Công việc trong tuần mới của người tuổi Dậu khởi sắc mạnh mẽ, làm một hưởng hai.

Thu nhập tăng lên đáng kể so với thời gian trước.

Chuyện tình cảm mặn nồng, hạnh phúc, ngọt ngào.

Sức khỏe chú ý chứng nhức đầu.

Con số may mắn: 3, 8.

Màu sắc may măn: màu xanh da trời.

Hướng may mắn: hướng Đông.

Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12h00 trưa nay (12/9/2022), 3 con giáp này có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì

Đúng 12h00 trưa nay (12/9/2022), 3 con giáp này có nguy cơ mất tiền, hao tài tốn của, không nên đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì

Là con giáp mất tiền vào những ngày tháng 9/2022, bạn sẽ phải đối diện với nhiều nguy cơ hao tài tốn của. Hãy luôn cẩn trọng trong các quyết định đầu tư, chi tiêu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp #12 con giáp # tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 8 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 3 giờ 8 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa