Nam Tào hạ bút, 5 con giáp sau đây chính thức đổi vận trong tuần mới (12/9 - 18/9), giàu sang PHÚ QUÝ ùa về, cơ hội thăng quan tiến chức liên tiếp xuất hiện

Bảng vàng may mắn trong tuần: sự nghiệp vượng nhất: tuổi Thìn, tài vận phát nhất: tuổi Mùi, vận đào hoa sáng nhất: tuổi Dậu.
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Tuổi Tý
Theo dự đoán tuần mới từ 12/9 - 18/9/2022, người tuổi Tý có quý nhân giúp đỡ trong công việc nên nhận được nhiều tin vui.
Tài vận cũng xuất hiện không ít điều may mắn, nên nắm bắt lấy cơ hội đầu tư.
Sức khỏe chú ý bệnh ngoài da.
Chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp.
Con số may mắn; 2, 7.
Màu sắc may mắn: màu đỏ.
Hướng may mắn: hướng Nam.
Tuổi Dần
Sự nghiệp: công việc của con giáp này khởi sắc bừng bừng, làm một thu hai.
Tài vận: tài vận vượng phát, thu nhập tăng cao.
Tình cảm: có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.
Sức khỏe: cẩn thân trong đi lại.
Con số may mắn; 3, 8.
Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây.
Hướng may mắn: hướng Đông.
Tuổi Thìn
Tuần mới, người tuổi Thìn do được quý nhân tương trợ, công việc khởi sắc, thuận buồm xuôi gió.
Tài vận vượng phát, thu nhập dồi dào.
Chuyện tình cảm tiếp tục tiến triển tốt đẹp.
Sức khỏe lưu ý bệnh cũ tái phát.
Con số may mắn; 3,8.
Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây.
Hướng may mắn: hướng Đông.
Tuổi Mùi
Tuần mới, người tuổi Mùi đại cát đại lợi trong công việc.
Tài vận vượng phát, thu nhập rủng rỉnh, nhiều cơ hội đầu tư thu lời.
Chuyện tình cảm ổn định.
Sức khỏe chú ý đến huyết áp.
Con số may mắn: 1, 6.
Màu sắc may mắn: màu đen.
Hướng may mắn: hướng Bắc.
Tuổi Dậu
Công việc trong tuần mới của người tuổi Dậu khởi sắc mạnh mẽ, làm một hưởng hai.
Thu nhập tăng lên đáng kể so với thời gian trước.
Chuyện tình cảm mặn nồng, hạnh phúc, ngọt ngào.
Sức khỏe chú ý chứng nhức đầu.
Con số may mắn: 3, 8.
Màu sắc may măn: màu xanh da trời.
Hướng may mắn: hướng Đông.
*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm