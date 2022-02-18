Nắm chắc cơ hội đổi đời, 3 con giáp này bước vào tháng 3 với tài lộc ngập túi, vận trình hanh thông, may mắn lại gần

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 10:15

Theo tử vi tháng 3, nhờ có vận số tốt, 3 con giáp này có cơ duyên làm giàu không hề nhỏ, dễ dàng gặp được quý nhân, sự nghiệp thành công khó tả.

Tuổi Dậu

Tử vi tháng 3 cho biết những người tuổi Dậu nắm khá chắc cơ hội trước mắt để khẳng định vị thế của mình. Trong cuộc sống người tuổi Dậu là người có năng lực, hãy tin tưởng hơn vào bản thân và đừng chần chừ, do dự nếu có ai đó giao trọng trách cho bạn.

Trong thời gian này bạn hoàn toàn có thể gặt hái được thành công nếu biết chú tâm cho sự nghiệp của mình. Ngoài ra, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu có nhiều khởi sắc. Đây cũng là thời gian bạn có thể gặp được một vài đối tượng thật lòng với mình.

tu vi thang 3 1
Tử vi tháng 3 cho biết những người tuổi Dậu nắm khá chắc cơ hội trước mắt để khẳng định vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, trong tháng 3 này, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều biến động, có lúc tích cực, có lúc tiêu cực, nhưng nhờ tính cách hướng ngoại, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạc quan, nhờ vậy mà vượt qua được khó khăn.

Đặc biệt, bước vào tháng 3 này, những người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Từ tháng thời điểm đó, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, những vấn đề khó nhằn sẽ được giải quyết êm đẹp, gặp được quý nhân, được giúp đỡ đưa cuộc sống lên tầm cao mới.

tu vi thang 3 2
Sự thông minh, tài năng và óc sáng tạo của Ngọ chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự thông minh, tài năng và óc sáng tạo của Ngọ chính là chìa khóa mang lại thành công trong sự nghiệp cho họ. Tuy nhiên, thời gian qua do bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Ngọ phải đối mặt với không ít khó khăn trong công việc, phải gánh lấy món nợ khá lớn.

Ngọ đừng vội nản lòng, cũng đừng buông xuôi bởi chỉ cần bước chân vào tháng 3 đời bạn sẽ sang trang mới. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ biến Ngọ trở thành con giáp giàu có bậc nhất, cứ ngủ một giấc thức dậy lại thấy tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, 3 con giáp này vận thế đổi thay, xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ

Sau đêm nay, 3 con giáp này vận thế đổi thay, xòe tay có ngay bạc tỷ, thoải mái làm giàu, cuộc sống hoan hỷ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này nhờ siêng năng chăm chỉ, tài lộc đã lên đến đỉnh cao, cơ hội đổi đời gần ngay trước mắt, với tay là nắm được tiền tài sau đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 3 tử vi 12 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son