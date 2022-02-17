Hai ngày cuối tuần (19-20/2), được Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp này vượt qua mọi vận hạn, may mắn tìm đến, sự nghiệp thăng hoa

Tử vi cuối tuần này cho thấy, nhờ có quý nhân phù trợ, bề trên nâng đỡ Mão sẽ dễ dàng vượt qua mọi vận hạn, hỷ sự ập vào nhà tới tấp. Chẳng những quơ tay là có tiền, có cơ hội thăng chức tăng lương, con giáp giàu sang này còn có đời sống lứa đôi ấm êm viên mãn. Không chỉ vậy, vô số cơ hội tốt bất ngờ đến với con giáp này, chỉ cần nắm bắt được, người tuổi Mão không cần phải lo lắng về tiền bạc bởi thu nhập lúc này tăng lên nhanh chóng.

Trong hai ngày cuối tuần (19-20/2) này, tình tiền càng viên mãn, bước chân trái có quý nhân theo chân, bước chân phải có thần tài rót lộc nên Mão sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc. Tuổi Mão biết nắm bắt cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, cũng như tự nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn.

Tuổi Tý là một trong những con giáp xếp bảng đầu may mắn trong hai ngày cuối tuần (19-20/2). Đặc biệt, con giáp này sẽ có cuộc sống vô cùng viên mãn sung túc. Họ có thể rũ sạch vận xui, may mắn tìm đến sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn.

Không những vậy họ còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tý sẽ có cơ hội hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể, mua nhà sắm xe chính là những gì đang chờ Tý phía trước.

Hai ngày cuối tuần (19-20/2), vận trình người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, mọi việc hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Do ăn ở hiền lành tâm tính thiện lương nên thời gian qua đối với những người cầm tinh con Trâu này là một giai đoạn khá may mắn thành công nếu bạn cố gắng làm việc. Đặc biệt vào hai ngày cuối tuần (19-20/2), con giáp này sẽ được Thần Tài gõ cửa để trao tay may mắn.

Hai ngày cuối tuần (19-20/2), vận trình người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, mọi việc hanh thông. Đặc biệt, sự nghiệp được ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên thăng hoa. Công việc thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ nên tài vận có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn lại có quý nhân trợ giúp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.