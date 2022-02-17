Đầu tháng 2 Âm lịch, được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, 3 con giáp này vận trình lên hương, tài chính tăng cao, thu về nhiều trái ngọt

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 13:30

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này vận may đang lội ngược dòng, kinh doanh vượng phát, hốt hết của cải thiên hạ vào đầu tháng 2 Âm lịch.

Tuổi Ngọ

Đầu tháng 2 Âm lịch, tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc. Tết năm nay tuổi Ngọ sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, cuộc sống có những tín hiệu tích cực hứa hẹn, thời gian tới bản mệnh không thành Phượng cũng thành Rồng.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc đầu năm từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

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Đầu tháng 2 Âm lịch, tuổi Ngọ muốn gì được nấy, cuộc sống cá nhân có nhiều khởi sắc, bên cạnh đó gia đạo cũng bình an và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là những người rất có tài năng và có nhiều người tài trong các lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Khi còn nhỏ, gia đình họ tương đối nghèo nàn, cuộc sống khó khăn. Họ cũng biết mình không có nền tảng gia đình cũng như hậu thuẫn từ gia đình nên rất nỗ lực.

Người tuổi Tỵ luôn cố gắng phấn đấu để tạo ra thế giới riêng cho mình. Tuy nhiên khả năng giao tiếp lại thực sự không phải thế mạnh của họ khiến họ phải luyện tập nhiều nhưng vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thời gian trôi qua, khả năng của họ dần được phát hiện và trọng dụng. Đầu tháng 2 Âm lịch tới cũng là lúc mà Cát Tinh để mắt tới bản mệnh, lúc để người tuổi Tỵ nên thể hiện tài năng của mình và nhận lại trái ngọt.

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Đầu tháng 2 Âm lịch sẽ là thời điểm bạn nếm được trái ngon ngọt từ những nỗ lực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu không nên đầu tư, mua bán đất đai, vàng bạc trong thời gian này, thay vào đó tập trung cho công việc thì hơn. Bạn sẽ có thu nhập tốt trong đầu tháng 2 Âm lịch, trước đó thì tiền bạc chỉ đủ chi tiêu.

Đầu tháng 2 Âm lịch sẽ là thời điểm bạn nếm được trái ngon ngọt từ những nỗ lực của mình. Đối với những người làm kinh doanh đặc biệt thuận buồm xuôi gió, hàng hóa buôn may bán đắt, tiền bạc thu về ầm ầm. Những người kinh doanh nhỏ sẽ dễ có cơ hội phất trong thời gian này hơn người làm ăn lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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