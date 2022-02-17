Tuần cuối cùng của tháng 2, Thần Tài rót lộc vào nhà, 3 con giáp này bước chân trái nhặt được tiền, bước chân phải gặp quý nhân, vạn sự như ý, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 14:00

Tử vi 12 con giáp cho thấy, dù thời gian trước có khổ cực bao nhiêu, 3 con giáp này chắc chắn thắng lớn, làm chơi ăn thật, phát tài phát lộc, tấn tài tấn lộc, thành công bùng phát, đại nạn mau qua, tiền tiêu không hết.

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp cá tính, mạnh mẽ và có gan làm giàu. Dù lớn lên trong nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống nhưng Thân vẫn giữ được cốt cách cao quý của mình. Thế nên, từ đồng nghiệp, đối tác đến cấp trên ai nấy đều nể trọng con giáp giàu sang này.

Tuần cuối cùng của tháng 2, Thân sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu. Nằm ngửa mà ăn, rung đùi hốt bạc, làm chơi hưởng thật chính là trái ngọt đời Thân trong năm tới.

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Tuần cuối cùng của tháng 2, Thân sẽ được thần tài rót lộc vào nhà, cứ bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Họ biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc. Tài vận trong nửa đầu năm nay của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ tốt hơn.

Nhìn chung họ sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì họ làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Trong tuần cuối cùng của tháng 2, cuộc sống của con giáp tuổi Hợi được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến họ làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy.

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Tuần cuối cùng của tháng 2, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối tạo điều kiện cho tuổi Dậu làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, vào tuần cuối cùng của tháng 2, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Tuy nhiên, vận may không phải muốn đến là đến, con giáp này phải thật sự thành tâm, chăm chỉ làm việc thì đường công danh và tài lộc sẽ thực sự nở rộ.

Tuần cuối cùng của tháng 2, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối tạo điều kiện cho tuổi Dậu làm giàu. Bên cạnh đó, tuổi Dậu sẽ gặp được nhân duyên tốt, sự nghiệp thăng hoa chưa đủ mà đời sống tình cảm còn hạnh phúc viên mãn, đây sẽ là thời khắc đáng mong chờ đối với tuổi Dậu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này vận may đang lội ngược dòng, kinh doanh vượng phát, hốt hết của cải thiên hạ vào đầu tháng 2 Âm lịch.

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