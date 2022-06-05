Năm 2023 tới, sao Thái Bạch càng quét túi tiền 3 tuổi này, tài lộc đội nón ra đi, chú ý sức khỏe, thị phi ập đến, cẩn thận tiểu nhân

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 tuổi nào mắc hạn sao Thái Bạch vào năm 2023 nhé!

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Giáp Tý 1984

Người sinh năm Giáp Tý bước sang năm Quý Mão 2023 vướng sao Thái Bạch cần hết sức thận trọng trong công việc làm ăn buôn bán.

Trong năm nay nếu có người nào mời gọi bạn đầu tư làm ăn kinh doanh thì bạn cũng đừng vội tin lời ngon ngọt dụ dỗ mà mất trắng tài sản, dễ vướng vào vòng lao lý kiện tụng.

Về mặt sức khỏe trong năm 2023 người Giáp Tý cũng nên thận trọng họa thị phi, nên tránh xa thói ngồi lê đôi mách kẻo tam sao thất bản, khiến cho bạn gặp phải những rắc rối không đáng có.

Đồng thời, bạn cũng nên thận trọng những căn bệnh bất ngờ có thể ập tới ảnh hưởng tới tinh thần cũng như tiền bạc của bạn.

Mậu Dần 1998

Tử vi trong năm Quý Mão 2023 người tuổi Mậu Dần vướng sao Thái Bạch nên con đường công danh khó lòng thuận lợi thăng tiến như mong muốn.

Trong năm nay nếu như bạn đáng có ý định nhảy việc, hay tự mình ra làm ăn kinh doanh riêng thì chưa nên thực hiện vội. Bởi đây không phải thời gian tốt để bạn khởi nghiệp.

Người Mậu Dần nên im lặng chờ thời, một thời gian nữa khi những chòm sao xấu đi qua bạn hoàn toàn có khả năng thực hiện những gì mình muốn.

Trong năm nay người tuổi Mậu Dần cũng nên kìm chế tính nóng nảy kẻo dễ gây oán thù với bạn bè đồng nghiệp khiến cho công việc của bạn trở nên khó khăn hơn.

Kỷ Tỵ 1989

Tử vi cho biết người Kỷ Tỵ chính là tuổi vướng sao Thái Bạch trong năm Quý Mão. Chính vì vậy, người Kỷ Tỵ không nên đi xa thận trọng nhất là đường sông nước kẻo dễ gặp họa thiệt thân. Ngoài ra, người Kỷ Tỵ cũng không nên nôn nóng làm việc lớn bởi đây không phải là thời cơ tốt cho bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-2023-toi-sao-thai-bach-cang-quet-tui-tien-3-tuoi-nay-tai-loc-doi-non-ra-di-chu-y-suc-khoe-thi-phi-ap-den-can-than-tieu-nhan-473598.html