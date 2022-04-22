Năm 2023, các con giáp nào ĐÁNH ĐÂU THẮNG ĐÓ?

Những người tuổi Thìn cũng tự mình vượt qua những hạn chế của bản thân để mở ra một tương lai tốt đẹp hơn.

Người cầm tinh con rồng thường cực kỳ thông minh, ổn định và có tinh thần tích cực. Họ luôn sở hữu những ý tưởng sáng tạo và mục tiêu riêng, có khả năng tìm ra con đường làm giàu cho riêng mình.

Trong năm tới, tuy vẫn còn chịu một số ảnh hưởng từ Tam tai nhưng vận may của người tuổi Thìn sẽ càng tiến xa hơn, đi ra ngoài gặp phúc, gặp quý nhân một cách dễ dàng. Mọi việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, đồng thời có được trạng thái tích cực và lạc quan.

Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con rồng sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận.

Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng nửa đầu năm phấn đấu không ngừng ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Tuy nhiên, không vì vận thế lên cao mà họ được phép chủ quan. Do tác động của Thiên Cẩu hung tinh, người tuổi Thìn nên cẩn trọng trước những môi trường có sức cạnh tranh cao, điềm phá hoại từ tiểu nhân. Nếu không cẩn trọng thì sẽ dẫn tới thất bại trong gang tấc, gây tổn hại cho cả tài chính và sức khỏe.

Để đón nhận những cơ hội trong tâm thế tốt nhất, cần chuẩn bị sẵn sàng tiềm lực ứng phó khó khăn. Nên nhớ rằng, dục tốc bất đạt, cẩn trọng và tỉ mỉ mới có thể đi được đường xa, đường dài trong cả hành trình sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Những người tuổi Sửu



Người tuổi Sửu tâm địa lương thiện, là người tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người nên có không ít quý nhân giúp đỡ. Bước vào năm 2023, sự nghiệp của người tuổi Sửu bước vào giai đoạn "phát triển nhanh chóng", mọi việc của con giáp này đều thông suốt, giải quyết được những vấn đề khúc mắc tồn đọng trước đây nên không còn phải lo lắng về điều tiếng, hay thị phi nữa. Ngoài ra, thu nhập của người tuổi Sửu cũng tăng nhanh nhờ công việc thuận tiện, suôn sẻ. Không chỉ vậy, con giáp này còn có vận đào hoa sáng sủa, chuyện tình cảm thăng hoa trong năm 2023.

Những người tuổi Dậu

Người cầm tinh con gà thường có tính cách thân thiện, thích giúp đỡ cho mọi người xung quanh nên được nhiều người yêu thích. Họ cũng là người dám nghĩ dám làm, có tham vọng và không muốn an phận với sự tầm thường.

Trong các mối quan hệ, người tuổi Dậu thường đem tới cảm giác thoải mái cho mọi người xung quanh. Vì thế, nhân duyên của họ không những không kém mà còn rất thuận lợi.

Trong năm tới, người sinh vào năm con gà sẽ có nhiều cơ hội để thoát khỏi tình trạng tài chính túng quẫn. Họ sẽ nhận được dấu hiệu tài vận vượng phát, làm ăn phát đạt, lộc lá không ngừng lên cao. Sự phát triển của họ thậm chí còn khiến mọi người xung quanh phải hâm mộ.

Cụ thể, nhờ tài chính đạt được sự ổn định, thu nhập và khả năng đầu tư của người tuổi Dậu có sự tăng tiến. Lợi nhuận từ các kế hoạch hợp tác cũng được cải thiện đáng kể. Đây là thời điểm mà họ đã chuẩn bị và chờ đợi trong sự nghiệp. Những nỗ lực và cống hiến mà họ bỏ ra suốt thời gian qua sẽ đem lại thành quả tương xứng.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cũng cần ghi nhớ rằng, để đi xa thì cần có người đồng hành. Tuổi Dậu rất cần có quan hệ tốt với các tiền bối, những người giàu kinh nghiệm để nhận được những lời khuyên hữu ích. Chỉ cần biết lắng nghe và tiếp thu, họ sẽ có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Vì thế, nhân duyên cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận thế đi lên của những người tuổi Dậu. Họ nên ở cạnh những người mang lại cho bạn nguồn năng lượng tích cực và hướng bạn đến những nơi tốt đẹp hơn.

(Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)