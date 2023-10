Các con giáp sinh ra đã MANG MỆNH KHỔ, trên con đường sự nghiệp phát triển VẤT VẢ BỐN BỀ

Con giáp nữ này được ví như “nước”, trầm lặng, nhẹ nhàng, sâu lắng. Nếu xếp hạng các con giáp nữ chịu thương chịu khó, hiền lành nhất mà nàng tuổi Sửu đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng thứ 1.

Họ sống theo chủ nghĩa cam chịu nhẫn nhịn. Cũng chính vì cái tính này mà họ thường phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả hơn người khác. Các quý cô cầm tinh con Trâu không thích sân si thị phi, cũng chẳng muốn hơn thua với ai, họ chỉ muốn sống tốt sống tròn cuộc đời của mình.

Phụ nữ tuổi Sửu rất hướng về gia đình, đặt chồng con lên hàng đầu, coi người thân là trên hết, hết lòng nghĩ mà lo cho gia đình nhỏ này. Họ dường như sinh ra là để lo lắng cho cuộc sống của người khác, muốn tự tay mình làm mọi việc cho những người thân yêu, vô tình cũng khiến bản thân rất vất vả khi chẳng còn thời gian để lo cho bản thân.

Hơn nữa, người tuổi Sửu đa phần đều có tính sở hữu tương đối mạnh cho dù đó là trong tình yêu hay đối với vật chất.

Cả đời họ không ngừng tìm kiếm, thu thập các đồ vật quý hiếm có giá trị. Họ cũng có ước mơ sở hữu những thứ mà họ luôn khao khát có được. Chính vì thế sự bôn ba không bao giờ ngừng lại đã khiến họ suốt ngày vất vả mưu sinh kiếm tiền dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Thật may vì Trời không phụ lòng người, nhờ sự lương thiện, cũng như chăm chỉ mà phụ nữ tuổi Sửu sẽ có một hậu vận an nhàn, sung sướng, tài sản tiền bạc hưng thịnh.

Người tuổi Hợi

Người ta thường mặc định rằng tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp, và vận may này đi theo họ suốt cả cuộc đời. Thực tế thì cũng có rất nhiều người tuổi Hợi có cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, thoải mái vui chơi và chẳng bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Có thể lý giải điều này là do người tuổi Hợi có vận quý nhân mạnh mẽ hơn các tuổi khác. Tuy nhiên, điều này có phần thay đổi trong năm Đinh Dậu. Thậm chí, họ còn rơi vào Top những con giáp gặp nhiều xui xẻo nhất trong năm.

Lý do đầu tiên là người tuổi Hợi trong năm nay hay mắc phải những hành động tiêu cực và suy nghĩ không mấy lạc quan. Chính vì thế càng dễ phạm phải sai lầm hoặc khiến tình huống trở nên xấu đi. Chưa hết, những vấn đề rắc rối trong chuyện tình cảm lại kéo dài và khó giải quyết triệt để. Điều đó khiến người tuổi Hợi không thể tập trung vào công việc. Nhiều chuyện không mong muốn xảy ra khiến họ cảm thấy chán nản.

Người tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn được mệnh danh là "ngựa bất kham" trong 12 con giáp. Tính cách của họ rất độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai dù là việc lớn đến việc nhỏ nên bạn đang tự “rước khổ” vào người.

Ở cạnh con giáp này, bạn sẽ thấy họ luôn tràn đầy năng lượng và hoạt bát, ngày nào cũng tràn đầy khí thế, dường như họ sẽ không bao giờ cạn kiệt năng lượng. Tính cách này khiến họ luôn năng nổ, khó ngồi yên một chỗ, cũng thường phải bôn ba vất vả không ít lần.

Cuộc sống lúc bé của họ khá vất vả nhưng nhờ vào sự kiên cường, tự lập mà họ có thể vượt qua mọi sóng gió, có cơ hội đổi đời khi trưởng thành. Thế nhưng, bản thân con giáp này cũng khá nóng nảy, “cả thèm chóng chán” và đi theo một luồng gió mới mẻ khiến họ dễ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình.

Trong công việc, họ là người cần cù, siêng năng. Trong cuộc sống anh là người quan tâm đến gia đình, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để gia đình có cuộc sống tốt nhất, chăm sóc các con thật tốt. Trông họ thường thô kệch, dạn dĩ và có phần nóng nảy nhưng thực chất là người rất cẩn thận và luôn chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho gia đình.

Bạn có thể nhìn chung quanh mình, những người tuổi Ngọ luôn rất xông xáo, sẵn sàng làm đủ mọi việc miễn là có thể giúp bản thân đổi đời. Tất cả thành quả họ đạt được đều không phải nhờ sự may mắn, hay gì mà đó là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng, đều là "máu - mồ hôi - nước mắt" của họ.

Dù đôi khi họ cũng bị nhận xét là bản tính nóng nảy và vội vàng, tính cách rất bảo thủ. Đổi lại tinh thần luôn hướng về phía trước, luôn đặt mục tiêu cho bản thân. Thường người tuổi Ngọ sinh ra không có gì nổi bật, số mệnh giàu nghèo phụ thuộc vào ý chí của bản thân. Phần lớn con đường sự nghiệp của người tuổi này không mấy tốt đẹp, thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Song khi đã nếm trải đủ phong ba cuộc đời, họ sẽ tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và điều chỉnh cuộc đời mình mỗi ngày một tốt hơn.

Bên trên là những con giáp khổ nhất trong 12 con giáp. Những ai nằm trong top con giáp này nên chấp nhận sự thật và cố gắng vượt qua, vươn lên số phận. Hướng đến những điều tốt lành trong cuộc sống tương lai. Bởi người chịu khổ giỏi thì về sau rất thành công, cuộc sống vô cùng viên mãn, số hưởng phúc dày.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!