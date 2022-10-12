Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên: 3 tuổi được Ngọc Hoàng ban lộc, quý nhân phù trợ, tài lộc tăng cao, 99% tháng 10 trúng số, tháng 11 có tiền tỷ, cuộc sống sung túc hạnh phúc

Sửu luôn thi đấu ổn định và đặc biệt rất dễ lấy được lòng tin của mọi người. Bất kể bạn phải đối mặt với những thay đổi nào, bạn sẽ bám sát kế hoạch của mình và không hoảng sợ.

Tháng 10-11, các vì sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, con giáp Sửu gặp nhiều may mắn. Bạn sẽ có một mối quan hệ cao quý, và tài lộc của bạn sẽ tiếp tục tăng. Hy vọng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Bạn sẽ luôn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và luôn khiến nó trở nên hoàn hảo. Tôi tin rằng bạn sẽ hài lòng và ước mơ của bạn cuối cùng sẽ thành hiện thực.

Con giáp Sửu có vẻ ngoài đơn giản và trung thực, và luôn làm việc chăm chỉ. Nhưng trên thực tế bạn khôn ngoan hơn, có thể uốn cong và duỗi thẳng. Bạn đã và đang chuẩn bị cho sự thành công và hướng tới một tương lai tuyệt vời.

Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bề ngoài có vẻ ít nói, chậm chạp nhưng thực ra họ là người rất khôn khéo. Con giáp này dám thử thách bản thân và không ngại nhận những nhiệm vụ khó nhằn.

Họ sớm nhận thức được những khuyết điểm của bản thân, từ đó rút ra bài học và cố gắng hết sức mình để hoàn thiện bản thân.

Từ giờ đến hết tháng 11, người tuổi Dần may mắn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Một số người sẽ được cấp trên đề bạt, nhận nhiệm vụ mới.

Trong khi đó, một số con giáp tuổi Dần có thể sẽ bắt đầu một chuyến công tác xa, có thể ký được hợp đồng có giá trị.

Khi có cơ hội đến với mình, con giáp này cần tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để đạt được thành quả như như mong đợi. Rất có thể, người tuổi Dần sẽ đạt được những thành tựu bất ngờ, đến chính họ cũng chẳng thể tin.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quan tinh tường. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc.

Tuy nhiên, con giáp này đừng vì thế mà nản lòng, nhụt chí. Hãy tập trung và cẩn trọng hơn trong từng đường đi, nước bước.

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì từ giờ đến hết tháng 11 tới sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó.

Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong tháng này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo