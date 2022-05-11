Muốn thành công các con giáp cần bỏ các THÓI HƯ TẬT XẤU của bản thân

Trời sinh tuổi Tuất luôn luôn tỏa sáng hơn người. Đây là một trong những con giáp cực kỳ thông minh, nhạy bén. Năm Nhâm Dần 2022, vận mệnh tuổi Tuất sẽ được dự đoán thăng hoa rực rỡ. Phần lớn những người tuổi Tuất sẽ được thăng quan tiến chức, công việc kinh doanh kiếm được nhiều tiền của.

Do đó, để cải thiện cuộc sống, sự nghiệp bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc viên mãn. Trong thời gian này, tuổi Tuất hãy nhìn lại mình và điều chỉnh hành vi để từ việc kinh doanh đến sự nghiệp với Tuất đều dễ dàng hơn, cuộc sống càng ngày càng giàu có, của cải đầy nhà, hạnh phúc viên mãn.

Người tuổi Tí rất coi trọng nghĩ khí, đối với họ thì tình bạn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người tuổi Tí có thể vì bạn bè mà lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Cũng chính vì vậy mà người tuổi Tí lạnh nhạt với người yêu khiến cho người ấy cảm thấy trong mắt người tuổi Tí mình còn không bằng bạn bè của họ. Người tuổi Tí không muốn từ chối bạn bè, để có thể tụ tập với bạn bè họ thường tìm một cái cớ để đối phó với người yêu, đây chính là tật xấu khó bỏ của họ.

Tuổi Mão

Dù làm thuê hay làm chủ thì Mão cũng có sự tinh anh, khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, Mão “gieo duyên lành”, đi đâu cũng có người giúp đỡ, hỗ trợ mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền hay trục lợi. Vì thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đại cát đại lợi. Thế nhưng, với tính cách thường ghen tị với người khác, nhìn thành công của bạn bè mà so đo, điều này làm giảm đi giá trị thật của người tuổi Mão. Khách hàng nhìn vào đó mà đánh giá bản chất người tuổi Mão không tốt, làm giảm đi các cơ hội hợp tác làm ăn.

Dù làm thuê hay làm chủ thì Mão cũng có sự tinh anh, khôn khéo và biết cách đối nhân xử thế.

Do đó, nếu muốn sau này sẽ liên tục nhận tin vui tài chính. Làm một hưởng mười, thành công rực rỡ nên mua sắm thả ga, tiêu pha xả láng là những gì Mão xứng đáng nhận được, thì từ bây giờ tuổi Mão hãy thay đổi, hoặc loại bỏ những tính cách xấu đi nhé!

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.