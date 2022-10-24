Muốn biết người có PHÚC hay không, HẬU VẬN tốt đẹp thế nào, quan sát 3 đặc điểm này sẽ biết

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 08:11

Ông cha ta ngày xưa đã dùng câu này để dạy rằng một người có phúc khí thường có 3 dấu hiệu sau, nếu bạn có một trong những dấu hiệu này là điều đáng mừng.

Lòng nhân ái: Trái tim từ bi – nền tảng của cuộc sống

Người xưa từng nói: "Giữ thức ăn cho chuột, không thắp đèn cho sâu bọ''.

Không để chuột chết đòi bằng thức ăn thừa, không để sâu bọ bay vào đốt lửa, ban đêm không thắp đèn.

Những tấm lòng nhân ái của người xưa là nền tảng để chúng ta tu thân dưỡng tính.

Nếu thiếu thiện tâm, thì một người không khác gì như gỗ đá, cỏ cây.

Hãy tưởng tượng như thế này, nếu ai cũng đánh mất lòng nhân ái trong cuộc sống thì trên đời này chẳng còn sự cảm thông, giúp đỡ, cứ sống trong thế giới vô tâm và vô vị như vậy thì sao có phúc đúc được.

Cuộc sống này chẳng thiếu những người không hiểu chân lý này, vì muốn ham muốn vật chất mà đánh mất đi lương tâm.Tưởng rằng mình được lợi thì sẽ có phúc trong cuộc sống, nhưng thực tế thì hành vi này chẳng khác nào đùa với lửa và tự thiêu.

Đời người chỉ khi học được sự thấu hiểu, cảm thông với bất hạnh của người khác thì mới trở nên nhân hậu và tươi đẹp. Ngoài việc cho người khác, lòng từ bi còn có thể mở rộng trái tim và phát triển lòng từ bi với bản thân.

Ngay cả khi bạn không có khả năng giúp đỡ người khác, một nụ cười và một lời an ủi có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, mở rộng trái tim và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn.''

Muốn biết người có PHÚC hay không, HẬU VẬN tốt đẹp thế nào, quan sát 3 đặc điểm này sẽ biết - Ảnh 1

Lối sống đơn giản: Tự thích ứng, đơn giản hóa mọi chuyện

Trong cuộc sống này, chúng ta luôn mong muốn sở hữu càng nhiều thứ nên cứ cố gắng theo đuổi danh vọng, của cải.

Cuộc sống này là hành trình đi từ con số không đến con số không, thứ chúng ta nhận được chỉ là cảnh vật trên đường đi, thế nên phải biết thích nghi để không làm mất lòng người khác. Chỉ có sống giản dị, tâm trí mới có thể tự do và có cơ hội mở rộng bề rộng, bề sâu của cuộc sống. Vì vậy, trong cuộc sống, đừng mải miết theo đuổi dục vọng, đừng ép mình phải đạt được nó, hãy thả lỏng bản thân một cách hợp lý.

Muốn biết người có PHÚC hay không, HẬU VẬN tốt đẹp thế nào, quan sát 3 đặc điểm này sẽ biết - Ảnh 2

Biết cách sống dung hòa với mọi người

Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.

Trong xã hội nóng nảy này, nhiều người sẽ trở nên cáu kỉnh và đầy thù hận khi gặp chuyện khó chịu nào đó nên sẽ làm nhiều hành vi phi lý.

Việc bạn sống mà cứ thù dai thì sẽ không bao giờ tìm được cuộc sống tử tế, quá nhiều bất hạnh, đúng sai đều do bạn suy nghĩ mà ra. Cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết điểm cuối, điều quý giá nhất chính là những kỉ niệm trên đường đi, vì vậy chúng ta nên đối xử tốt hơn với bản thân mình.

Muốn biết người có PHÚC hay không, HẬU VẬN tốt đẹp thế nào, quan sát 3 đặc điểm này sẽ biết - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp cuối tháng 10 có tiền, đầu tháng 11 PHÁT TÀI PHÁT LỘC, tương lai vô cùng tươi sáng, rực rỡ

Bồ Tát che chở: 3 con giáp cuối tháng 10 có tiền, đầu tháng 11 PHÁT TÀI PHÁT LỘC, tương lai vô cùng tươi sáng, rực rỡ

Tử vi dự báo rằng trong thời gian tới những con giáp này sẽ vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm linh người có phúc khí tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 54 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 50 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới