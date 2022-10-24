Muốn biết người có PHÚC hay không, HẬU VẬN tốt đẹp thế nào, quan sát 3 đặc điểm này sẽ biết

Người xưa từng nói: "Giữ thức ăn cho chuột, không thắp đèn cho sâu bọ''.

Không để chuột chết đòi bằng thức ăn thừa, không để sâu bọ bay vào đốt lửa, ban đêm không thắp đèn.

Nếu thiếu thiện tâm, thì một người không khác gì như gỗ đá, cỏ cây.

Hãy tưởng tượng như thế này, nếu ai cũng đánh mất lòng nhân ái trong cuộc sống thì trên đời này chẳng còn sự cảm thông, giúp đỡ, cứ sống trong thế giới vô tâm và vô vị như vậy thì sao có phúc đúc được.

Cuộc sống này chẳng thiếu những người không hiểu chân lý này, vì muốn ham muốn vật chất mà đánh mất đi lương tâm.Tưởng rằng mình được lợi thì sẽ có phúc trong cuộc sống, nhưng thực tế thì hành vi này chẳng khác nào đùa với lửa và tự thiêu.

Đời người chỉ khi học được sự thấu hiểu, cảm thông với bất hạnh của người khác thì mới trở nên nhân hậu và tươi đẹp. Ngoài việc cho người khác, lòng từ bi còn có thể mở rộng trái tim và phát triển lòng từ bi với bản thân.

Ngay cả khi bạn không có khả năng giúp đỡ người khác, một nụ cười và một lời an ủi có thể khiến mọi người cảm thấy ấm áp, mở rộng trái tim và mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của bạn.''

Lối sống đơn giản: Tự thích ứng, đơn giản hóa mọi chuyện

Trong cuộc sống này, chúng ta luôn mong muốn sở hữu càng nhiều thứ nên cứ cố gắng theo đuổi danh vọng, của cải.

Cuộc sống này là hành trình đi từ con số không đến con số không, thứ chúng ta nhận được chỉ là cảnh vật trên đường đi, thế nên phải biết thích nghi để không làm mất lòng người khác. Chỉ có sống giản dị, tâm trí mới có thể tự do và có cơ hội mở rộng bề rộng, bề sâu của cuộc sống. Vì vậy, trong cuộc sống, đừng mải miết theo đuổi dục vọng, đừng ép mình phải đạt được nó, hãy thả lỏng bản thân một cách hợp lý.

Biết cách sống dung hòa với mọi người

Cái nóng và cái lạnh ở trên đời thì dễ, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lành lụng của lòng người. Nếu một người có thể thoát khỏi tình yêu và thù hận bên trong của mình, trở nên bình yên và lãnh đạm thì cuộc sống của người đó ắt bình an.

Trong xã hội nóng nảy này, nhiều người sẽ trở nên cáu kỉnh và đầy thù hận khi gặp chuyện khó chịu nào đó nên sẽ làm nhiều hành vi phi lý.

Việc bạn sống mà cứ thù dai thì sẽ không bao giờ tìm được cuộc sống tử tế, quá nhiều bất hạnh, đúng sai đều do bạn suy nghĩ mà ra. Cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết điểm cuối, điều quý giá nhất chính là những kỉ niệm trên đường đi, vì vậy chúng ta nên đối xử tốt hơn với bản thân mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.