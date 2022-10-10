Mở đầu tuần mới từ thứ Hai 10/10/2022: 3 con giáp bước vào "thời hoàng kim", nghênh đón Thần Tài ban lộc, "mở cửa kho vàng" của Thượng Đế, giàu có đổi đời lên hương

Tài chính của người tuổi Dần cũng có những bước tiến khá đáng mừng từ ngày thứ Hai 10/10/2022. Người làm đầu tư, kinh doanh nhận được một khoản kha khá do các quyết định đúng đắn trước đó.

Người làm công ăn lương nhận được lương thưởng và đánh giá cao của lãnh đạo do bạn thường có những ý kiến sáng tạo, mới mẻ giúp công việc phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, dù gặt hái thành công lớn đến đâu bạn cũng chớ nên hành xử quá kiêu ngạo.

Từ ngày thứ Hai 10/10/2022 là thời điểm thích hợp để bản mệnh mở rộng thêm quy mô làm ăn. Các mối khách hàng mới cũng sẽ giúp bạn kiếm thêm một khoản tiền kha khá.

Với người chăm chỉ làm thêm, bạn cũng nhận được khoản thù lao xứng đáng. Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng, dù có phải vất vả một chút.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày thứ Hai 10/10/2022nhờ có Tam Hợp cục soi mệnh, người tuổi Mão đón khá nhiều tin vui, xua tan mây mờ ảm đạm trong những ngày trước đó. Đường công danh sự nghiệp rộng mở, bản mệnh trở nên quyết đoán hơn khi bắt buộc phải đưa ra những lựa chọn. Bạn biết mình muốn gì nên không ngại theo đuổi, cũng sẵn sàng đưa ra lựa chọn mà không sợ thất bại.

Dù có phải đối mặt với khó khăn, con giáp này cũng không để những trở ngại làm cho mình bỏ cuộc. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, đã là những việc được giao cho mình là cố gắng hết sức để hoàn thành, chính vì thế mà cấp trên rất yên tâm khi giao công việc cho người tuổi Mão.

Phương diện tình cảm lại chưa có nhiều khởi sắc. Tuổi Mão rụt rè không dám theo đuổi hạnh phúc của mình nên tình duyên lỡ dở. Dù cho cơ hội đã có sẵn nhưng bạn vẫn rất dễ bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Sửu sống thực tế, không mơ mộng và không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được nhiều mà mình mong muốn.

Trong cuộc sống, nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống khổ vì không biết hưởng thụ, nhưng trên thực tế họ là những người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy từng ngày để có thể đạt được điều lớn lao hơn.

Tuy nhiên, vì vận may chưa tới nên cuộc sống tuổi Sửu vẫn giậm chân tại chỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ ngày thứ Hai 10/10/2022, tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, tức là những gì khó khăn trắc trở đều sẽ qua hết và thay vào đó là những cơ hội mới, những hy vọng mới, giúp cuộc sống tuổi Sửu ngày càng tốt hơn.

Đặc biệt từ sau 5h sáng thứ Hai này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Những tháng cuối năm, từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên đều suôn sẻ, tốt lành.

Dự kiến, tuổi Sửu có khả năng đổi đời, tài vận kiếm được dư dả sống hết năm sau.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.