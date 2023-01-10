Mệnh Trời đã định: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 Âm lịch), tiền tài ào ào, vàng bạc một kho, đón năm mới sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 23:32

Đúng ngày 23 tháng Chạp, 3 con giáp sau đổi mệnh giàu có chạm đỉnh nhờ trúng số độc đắc. Cùng đón chờ xem nhé!

Tuổi Mùi 

Theo các chuyên gia phong thủy, 23 tháng Chạp là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Mùi, khi mà hầu như mọi giấc mơ của họ đều sẽ trở thành hiện thực và mỗi bước đi trong ngày này của họ đều sẽ ghi dấu ấn của thành công.

Tử vi học có nói, ngay ngày 23 tháng Chạp, tuổi Mùi với sự thông minh, nhanh nhẹn và sắc sảo của mình càng trở nên hoạt bát hơn. Khả năng thuyết phục và gây ảnh hưởng của họ cũng lớn hơn nên công việc ngày một bận rộn với nhiều dự án tiềm năng. Họ sẽ đi công tác suốt ngày, tiền bạc đầy lên thấy rõ, nhưng cần chú ý chuyện gia đình kẻo mang tiếng chểnh mảng.

Vận đào hoa rất vượng, những người tuổi Mùi có thể sẽ nhanh chóng có một mối quan hệ tình cảm trong thời gian tới, vì thế nếu đang mong muốn thay đổi tình trạng độc thân của mình thì bạn hãy mở cửa trái tim mình nhé. Bạn sẽ bất ngờ với thành quả vào 23 tháng Chạp đấy!

Mệnh Trời đã định: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 Âm lịch), tiền tài ào ào, vàng bạc một kho, đón năm mới sung túc vô biên - Ảnh 1
Theo các chuyên gia phong thủy, 23 tháng Chạp là một ngày rất đáng mong chờ của những người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn là những người chăm chỉ, siêng năng, hiền lành, không ngại việc khó mà chỉ biết làm hết sức mình để xây dựng cuộc sống sung túc, hạnh phúc. Thời gian vừa qua, tuổi Thìn đã trải qua không ít vất vả, khó khăn về tinh thần lẫn vật chất nhưng họ không xem đó là điều xui xẻo. 

Ngược lại, tuổi Thìn còn lấy đó làm động lực, cố gắng nhiều hơn nữa để gặt hái được thành công trong tương lai. Tử vi học có nói, vào 23 tháng Chạp, tuổi Thìn sẽ tìm được cơ hội hoàng kim có một không ai, nếu biết nắm bắt có thể sẽ đổi đời trong tích tắc. 

Đặc biệt, đây được xem là giai đoạn rực rỡ nhất, nếu có muốn làm gì thì hãy dồn sức vào thời điểm này, không những gặp nhiều may mắn mà còn có thể trở thành đại gia. Những năm tháng về sau không cần lo lắng vì đã viên mãn.

Dự kiến cuối năm nay, tuổi Thìn không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh.

Mệnh Trời đã định: 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đúng Tết ông Công ông Táo (23/12 Âm lịch), tiền tài ào ào, vàng bạc một kho, đón năm mới sung túc vô biên - Ảnh 2
Dự kiến cuối năm nay, tuổi Thìn không chỉ có khả năng mua nhà mua xe mà còn để dành được bộn tiền cho việc kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần là những người có nhiều ưu điểm, một trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Đặc biệt, vào 23 tháng Chạp, nguồn năng lượng tốt tiếp tục bao quanh tuổi Dần, đem đến cho họ nhiều lộc lá với nhiều cơ hội kiếm tiền. Lời khuyên dành cho tuổi Dần là nên đặt ra những mục tiêu dài hạn, không nên quá tham lam hoặc muốn kiếm tiền nhanh chóng vì kế hoạch dễ tiêu tán. 

​​*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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