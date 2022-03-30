Mẹ chồng thuộc những CON GIÁP này, con dâu được cưng chiều HẾT MỰC, cháu nội được ẤM NO HẠNH PHÚC, gia đình TÀI LỘC DỒI DÀO

Người tuổi Tỵ thuộc tuýp người lo lắng và yêu chiều con cái hết mực mà không phân biệt con đẻ hay con dâu. Sự quan tâm tinh tế của các bà mẹ chồng này còn thể hiện ở chỗ họ luôn nỗ lực thấu hiểu các con và tìm mọi cách để chúng cảm thấy vui vẻ. Nhất là đối với con dâu, không một bà mẹ chồng tuổi Tỵ nào muốn tạo cho con cảm giác mình là người ngoài.

Nhược điểm của các bà mẹ chồng tuổi Tỵ là lời nói đôi khi mâu thuẫn với suy nghĩ bên trong của họ. Về điểm này, con dâu nên thấu hiểu để không xảy ra hiểu lầm không đáng có. Không chỉ vậy, các bà mẹ tuổi Tỵ cũng cực kỳ thích con dâu nhẹ nhàng, khiêm tốn và biết vận dụng một vài "chiêu trò" để lấy lòng bề trên là vô cùng đáng khen.

Mẹ chồng tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân vốn dĩ chịu thương chịu khó, luôn biết chăm sóc cho gia đình và luôn mong mỏi có thể xây dựng được một cuộc sống sung túc đầy đủ. Nhiều người cho rằng chính vì tính cách này mà mẹ chồng tuổi Thân sẽ rất khó tính khi lựa chọn con dâu, nhưng trên thực tế không phải như vậy.

Tử vi học có nói, tuổi Thân càng lớn tuổi càng thoải mái, thuở bé họ vất vả bao nhiêu là để hậu vận tận hưởng bấy nhiêu. Do đã trải qua nhiều khó khăn, nên mẹ chồng tuổi thân rất thương và cảm thông cho con dâu. Trong mối quan hệ gia đình, mẹ chồng tuổi Thân sẽ không bao giờ can thiệp, mà thay vào đó là ủng hộ về mọi mặt, chỉ cần các con vui vẻ thì mẹ như thế nào cũng được.

Mẹ chồng tuổi Dần

Mẹ chồng tuổi Dần tính tình phóng khoáng, không câu nệ chuyện vặt. Ở bất kỳ độ tuổi nào, họ cũng vô cùng năng động, thoải mái và sẵn lòng cùng con dâu đi mua sắm, spa… dành thời gian cho nhau như mẹ và con gái ruột. Những bà mẹ tuổi Dần lại còn cực kỳ tâm lý, thấu hiểu và quan tâm con cái một cách chừng mực. Nếu vào được nhà có bà mẹ chồng tuổi Dần thì chứng tỏ bạn là người có phúc phần to lớn.

Mẹ chồng tuổi Dần tính tình phóng khoáng, không câu nệ chuyện vặt.

Nói đi cũng phải nói lại, người tuổi Dần rất quyết đoán và có tiếng nói trong nhà. Con dâu ngoài việc tận hưởng tình yêu thương của mẹ chồng cũng cần phải tinh tế quan sát, lễ phép và ngoan đạo thì chắc chắn hạnh phúc gia đình lớn lẫn nhỏ đều được đảm bảo.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm