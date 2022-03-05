Mây mù giăng lối, đúng 10 ngày tới, những con giáp sau bị tiểu nhân quấy phá, tiền bạc thất thu, tình duyên lận đận

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ bị tiểu nhân quấy phá, tiền bạc thất thu, tình duyên lận đận trong 10 ngày tới đây.

Tuổi Mão Con giáp xui xẻo này có thể bị tiểu nhân lừa gạt, hãm hại và vướng phải những tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Có những việc vốn đang suôn sẻ thì nay lại gặp trở ngại bất ngờ. Tiểu nhân vẫn đang rình rập, chỉ chờ con giáp này chủ quan, để lộ sơ hở là sẽ bày mưu hãm hại. Nếu Mão không cẩn thận thì có thể bị hớt tay trên, công sức mình bỏ ra nhưng thành quả lại do người khác hưởng. Do đó, muốn hạn chế những xui xẻo không mong muốn, bạn cần luôn tỉnh táo và hoàn thành công việc một cách chu đáo. Khi bạn thật sự tập trung thì có thể tránh được những rắc rối.

Người tuổi Mão có thể bị tiểu nhân lừa gạt, hãm hại và vướng phải những tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống - Ảnh: Internet Tuổi Thân Người tuổi Thân có thể nảy sinh tranh chấp với người khác liên quan đến chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, bạn nên hành xử bình tĩnh hơn, nếu số tiền không quá lớn thì hãy coi như bản thân chịu thiệt một chút để đổi lại sự bình yên. Ngoài ra, bạn cũng không nên mang theo quá nhiều tiền mặt để tránh chi tiêu hoang phí. Đường tình duyên của bạn cũng khá kém sắc. Bạn sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia. Vợ chồng vốn khó tránh khỏi những lúc bất đồng ý kiến, tuy nhiên bản mệnh không nên quá nóng nảy, nói ra những lời gây tổn thương cho nửa kia của mình.

Người tuổi Thân có thể nảy sinh tranh chấp với người khác liên quan đến chuyện tiền bạc trong 10 ngày tới - Ảnh: Internet Tuổi Tỵ Con giáp này có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân. Chủ yếu là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Từ chuyện nhỏ có thể hóa thành lớn nếu giữa bạn và đối phương không thống nhất được để tìm tiếng nói chung. Về phía mình, bạn cần phải bình tĩnh để giải thích và thuyết phục cho đối phương hiểu được ý mình. Trong chuyện tình cảm, vì quá mải mê với công việc, sự nghiệp mà những người độc thân vẫn chưa tìm được người cùng chung tay gây dựng gia đình. Thời gian trong ngày hầu hết bạn đều dành gần hết cho những dự án, kế hoạch nên chẳng còn lại là bao để mà tìm hiểu, làm quen với người khác. Người tuổi Tỵ có thể tranh cãi với người xung quanh vì nhiều nguyên nhân - Ảnh: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp ĐẠI PHÚC ĐẠI QUÝ, Thần Phật che chở, gặp xui xẻo hóa bình an trong 7 ngày tới Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng đại phúc đại quý, thần Phật che chở, gặp xui xẻo hóa bình an trong 7 ngày tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/may-mu-giang-loi-dung-10-ngay-toi-nhung-con-giap-sau-bi-tieu-nhan-quay-pha-tien-bac-that-thu-tinh-duyen-lan-dan-453693.html