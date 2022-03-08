May mắn mỉm cười, 3 con giáp lộc về như thác đổ, vận trình rực rỡ như sao trời từ ngày 9/3 đến ngày 15/3

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 17:40

Theo tử vi học, từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, Thần Tài gửi của cải, 3 con giáp này sẽ thuận buồn xuôi gió, của cải nhiều không đếm xuể.

Tuổi Dậu

Từ ngày 9/3 đến 15/3, những người tuổi Dậu gặp sao đào hoa, tình duyên bền chặt, đời sống tình cảm phong phú, nhiều màu sắc. Đồng thời mang đến cho họ nhiều cơ hội hơn nếu nắm bắt được tốt, bạn sẽ có thể làm cho một tài sản và vận may tăng lên.

Vận tài chính của Dậu được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Dậu không còn sợ tiểu nhân cản đường. Trong công việc, con giáp này có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết.

May mắn mỉm cười, 3 con giáp lộc về như thác đổ, vận trình rực rỡ như sao trời từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 - Ảnh 1
Vận tài chính của Dậu được cải thiện vô cùng tích cực - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, tuổi Sửu sẽ lật được tình thế, gặp nhiều vận may, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, được sếp ưu ái, tương lai xán lạn. Thật dễ dàng để kiếm được nhiều tiền, đó là điều đáng ghen tị.

Con giáp tuổi Sửu có tiềm năng đảm đương những nhiệm vụ quan trọng hơn trong tương lai, được các cấp lãnh đạo coi trọng và đề bạt. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi họ. Sửu tiến bộ mỗi ngày, hạnh phúc, có những bước đột phá mới trong sự nghiệp, có tương lai tươi sáng, cuộc sống muôn màu, gia đình hòa thuận, được quý nhân chỉ đường.

May mắn mỉm cười, 3 con giáp lộc về như thác đổ, vận trình rực rỡ như sao trời từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 - Ảnh 2
Từ ngày 9/3 đến ngày 15/3, tuổi Sửu sẽ lật được tình thế, gặp nhiều vận may - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão, từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 sẽ có hàng loạt sự kiện bất ngờ xảy ra. Có thể nói là con người của số mệnh, ngoài khối tài sản lớn trong tầm tay, lại có số đào hoa vô tận. Cũng sẽ có quý nhân xuất hiện, giúp họ vươn lên tầm cao mới, cuối tháng vượng phát tài lộc, sớm tối nhận ra cuộc sống sung túc, giàu sang không gì sánh bằng!

Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt. Vận may của tuổi Mão sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, tuổi Mão gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, cuối cùng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

May mắn mỉm cười, 3 con giáp lộc về như thác đổ, vận trình rực rỡ như sao trời từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 - Ảnh 3
Người tuổi Mão, từ ngày 9/3 đến ngày 15/3 sẽ có hàng loạt sự kiện bất ngờ xảy ra - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 5 ngày tới, Quý nhân mang đến phước lành, 3 con giáp có tài lộc dư dả, của cải tràn trề

Đúng 5 ngày tới, Quý nhân mang đến phước lành, 3 con giáp có tài lộc dư dả, của cải tràn trề

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 ngày nữa, 3 con giáp này tiền vàng phủ phê, sự nghiệp thăng tiến, công danh thành đạt, sức khỏe - gia đình hòa vượng.

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