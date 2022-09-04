May mắn liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (5/9 - 11/9), 3 con giáp mở mắt ra đã có tiền, trúng số độc đắc bất ngờ, thoải mái tiêu xài, an nhà hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 04/09/2022 22:29

Không chỉ gặp may mắn trong cuộc sống mà sự nghiệp của 3 con giáp này cũng "lên hương" thấy rõ.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, do Tỵ và Sửu là 1 cặp con giáp tương hợp nên trong suốt tuần mới tuổi Tỵ như được tiếp thêm sức mạnh, tinh thần trở nên sáng láng, dễ dàng đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân và gặt hái được nhiều thành quả trong công việc.

Dù làm việc trong lĩnh vực nào, tuổi Tỵ cũng khiến những người khác phải ngưỡng mộ họ ở sự chăm chỉ, nghiêm túc và hết mình với công việc, đó cũng là bí quyết đem lại thành công cho họ.

Tử vi học có nói, từ thứ Hai đến Chủ nhật, tuổi Tỵ là 1 trong 3 con giáp có nhiều thành tựu nhất về mặt tài chính, thu nhập không những tăng mà còn rất ổn định, giúp họ yên tâm tận hưởng một tuần sung túc và nhiều niềm vui.

May mắn liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (5/9 - 11/9), 3 con giáp mở mắt ra đã có tiền, trúng số độc đắc bất ngờ, thoải mái tiêu xài, an nhà hưởng phúc - Ảnh 1
Từ thứ Hai đến Chủ nhật, tuổi Tỵ có nhiều thành tựu nhất về mặt tài chính, thu nhập không những tăng mà còn rất ổn định. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cái tên tiếp theo được nhắc tới trong những con giáp được Thần Phật che chở trong suốt tuần mới này chính là người tuổi Mùi. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân hơn nữa, nhờ thế mà những vận xấu và khó khăn trong cuộc sống cũng dần lùi xa. Có thể nói đây là lúc để người tuổi Mùi thu được thành quả từ sự cố gắng không ngừng của bản thân trong thời gian trước đó và kiếm tiền gấp đôi, gấp ba trước đây.

 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật, nỗ lực của bạn được trời cao để mắt, sự nghiệp ngày càng thăng hoa, tài lộc không ngừng vào nhà. Đối với những người đang làm ăn kinh doanh, có vẻ nhờ những kinh nghiệm tích lũy được cũng như các mối quan hệ mà mình có thì tuổi Mùi cũng trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân. Nếu bạn tập trung đầu tư vào đó, khởi nghiệp kinh doanh hoặc làm nghề tay trái thì chắc chắn sẽ thu về lợi nhuận khả quan.

Ngoài ra tuổi Mùi cũng có thể tăng thu nhập dưới các hình thức khác như cổ phiếu hoặc bất động sản,… Chắc chắn với sự khôn ngoan và khả năng tính toán hơn người bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.

May mắn liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (5/9 - 11/9), 3 con giáp mở mắt ra đã có tiền, trúng số độc đắc bất ngờ, thoải mái tiêu xài, an nhà hưởng phúc - Ảnh 2
Từ thứ Hai đến Chủ nhật,Mùi được trời cao để mắt, sự nghiệp ngày càng thăng hoa, tài lộc không ngừng vào nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho biết, với người tuổi Tuất, trời sinh đã thông tuệ hơn người, có khả năng nhìn xa trông rộng, tuần mới sẽ là thời điểm thắng lợi của bạn khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm xương máu và cũng có sự chuẩn bị kỹ càng. Bạn dám nghĩ dám làm, dám nỗ lực vươn lên để đổi đời nên càng về hậu vận càng viên mãn đủ đầy, muốn nghèo cũng khó.

Từ thứ Hai đến Chủ nhật, bạn có thể yên tâm vui sống, vô sầu vô ưu, trút được gánh nặng về tiền bạc hay chức tước đè nén trên đôi vai bấy lâu. Tuy nhiên, nếu bỏ cuộc giữa chừng, bạn sẽ mất nhiều thời gian để làm lại, thậm chí còn khó kiếm được cơ hội tốt như trước đó.

Vì vậy, tuổi Tuất cần kiên trì với mục tiêu đã chọn thì tuần mới tới đây sẽ là khoảng thời điểm sự nghiệp của bạn thăng hoa rõ rệt, thu nhập tăng cao. Bản mệnh sẽ mang đến cuộc sống dư dả, ấm êm cho cả gia đình.

May mắn liên tục từ thứ Hai đến Chủ nhật (5/9 - 11/9), 3 con giáp mở mắt ra đã có tiền, trúng số độc đắc bất ngờ, thoải mái tiêu xài, an nhà hưởng phúc - Ảnh 3
Từ thứ Hai đến Chủ nhật là khoảng thời điểm sự nghiệp của Tuất thăng hoa rõ rệt, thu nhập tăng cao. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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