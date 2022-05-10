May mắn ập tới: 3 con giáp "đạp trúng hố vàng", giàu có nứt vách nửa cuối tháng 5 dương lịch

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn tha hồ rinh tiền của Thần Tài. Bạn được liệt vào danh sách con giáp đại gia, trúng tiền đậm trong 7 ngày tới. Vận trình của Thìn lên như diều gặp gió, tiền đổ về tiêu không hết.

Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy chuẩn bị đón nhận tin vui. Cả hai tâm đầu ý hợp, khi về chung một nhà, gia đình hưng thịnh, con cái ngoan ngoãn nghe lời, ăn nên làm ra của cải chất chồng tiêu cả đời không hết.

Thời điểm này, bạn càng tiêu xài hoang phí càng sinh lộc trời ban. Thìn xài tiền giỏi, kiếm tiền cũng giỏi nên không sợ hụt trước thiếu sau hay lâm vào cảnh nợ nần.

Thìn tha hồ rinh tiền của Thần Tài. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đây là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Dần sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, hãy luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người nhé.

Tin vui còn tới với bạn ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Vận trình tình cảm trong tuần này cũng có phần khởi sắc hơn, nhất là với người độc thân. Bạn nhận được lời bày tỏ tình cảm đến từ người đã thầm mến mình từ lâu. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc của mình nhé.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi tuần này từ ngày 15/5 đến 21/5/2022 của 12 con giáp, tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong tuần này. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Bạn có cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng để lại nhiều ấn tượng khó phai, hãy mau chóng tìm cách kéo gần mối quan hệ giữa đôi bên nhé.

Với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên thuận hòa, thắm thiết, gia đạo an yên. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm của mình nên càng cố gắng gìn giữ hạnh phúc quý giá.

Tài vận của con giáp may mắn tuần này cũng càng ngày càng đi lên. Tuần này có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, bạn hãy nắm bắt thời cơ và mạnh mẽ thử sức, chỉ cần chuyên tâm, chắc chắn là bạn sẽ sớm nhận về quả ngọt xứng đáng.

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn và thử thách mà bạn buộc phải vượt qua, nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, bạn hoàn toàn có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Bạn không những vượt lên chính mình mà còn trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.