6 tháng cuối năm, tuổi Dần sự nghiệp lên cao nhưng tình duyên trắc trở

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 16:19

Tuổi Dần không bao giờ ngại khó ngại khổ, họ luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống, không chịu làm những công việc tầm thường.

Sự nghiệp

Theo tử vi, năm Nhâm Dần 2022 được  cho là 1 năm để người tuổi Dần tận dụng cơ hội để phát triển. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi, với lợi thế là sự nhanh nhạy, quyết đoán, trời sinh cho óc sáng tạo, bản lĩnh nên cơ hội thăng tiến trong công việc cũng tìm đến dễ dàng, tiền tài bổng lộc khá nhiều.

Tuổi Dần không bao giờ ngại khó ngại khổ, họ luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống, không chịu làm những công việc tầm thường. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực.

6 tháng cuối năm 2022 được hanh thông, tài lộc dồi dào, thành công rực rỡ thì tốt nhất người tuổi Dần nên dành toàn tâm toàn ý phát huy ưu thế của mình, đặc biệt là tính sáng tạo trong công việc. Theo tử vi thì một số nghề được xem là lên như diều gặp gió là: Viết văn, hội họa, xây dựng...

6 tháng cuối năm, tuổi Dần sự nghiệp lên cao nhưng tình duyên trắc trở - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Riêng người kinh doanh, buôn bán có thể hợp tác với bạn bè nhưng tránh kết hợp cùng người thân. Đồng thời cần phân tách công việc cũng như lợi ích rõ ràng thì mới tránh được tranh chấp.

Chú ý, cuối năm người tuổi Dần có thể sẽ tiêu pha nhiều tiền bạc, cẩn trọng kẻo mất tiền oan. Năm nay không tốt cho những ai có ý định đầu cơ ngắn hạn, lúc đầu có thể kiếm được khoản nhỏ nhưng về sau tổn thất nặng.

Tình duyên

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần vào 6 tháng cuối năm không được thuận lợi cho lắm. Với đối tượng độc thân, dù vẫn có cơ hội hẹn hò hoặc thông qua mai mối nhưng không đi đến hồi kết.

Còn với những người đã có gia đình thì chuyện nảy sinh mâu thuẫn sẽ diễn ra thường xuyên hơn khiến không khí gia đình nặng nề, tâm trạng bất ổn, dễ sa đà thói hư tật xấu

6 tháng cuối năm, tuổi Dần sự nghiệp lên cao nhưng tình duyên trắc trở - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, theo tử vi cho thấy người tuổi Dần vẫn còn vương vấn tình cũ, nếu thật sự hướng về nhau thì hãy cho nhau cơ hội. Còn không thì nên dứt khoát để cho cả hai đi tìm một nửa đích thực của mình.

Sức khỏe

Nhìn chung sức khỏe tuổi Dần khá tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên vì lo lắng công việc, chăm lo nhiều chuyện đại sự nên tình hình sức khỏe có giảm sút, cần chú ý tới các bệnh: dạ dày, đau đầu...

Bản mệnh trong năm này xuất hành đường xa cần chú ý an toàn của bản thân. Dù là nam hay nữ mạng tuổi Dần cũng không nên chủ quan vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ và hỏa hoạn trong tháng 5 và 6 âm lịch.

Ngoài ra, tuổi Dần cũng cần cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống. Làm việc cũng cần có chế độ nghỉ ngơi, giải trí, cần có phương pháp pháp để cải thiện sức khỏe của bản thân. Không nên quá lao mình vào công việc, cuối tuần bạn có thể ra ngoài vui chơi để nạp thêm năng lượng tích cực cho bản thân.

 Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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