MANG MỆNH ĐẾ VƯƠNG: Người thuộc các cung Hoàng Đạo này SINH RA đã mang mệnh QUYỀN QUÝ, không chấp nhận cuộc sống TẦM THƯỜNG, tiền bạc và danh vọng TRẢI RỘNG

Tâm linh - Tử vi 28/03/2022 07:00

Người thuộc các cung Hoàng đạo dưới đây sinh ra đã định sẵn một cuộc đời không hề tầm thường, sớm muộn cũng làm nên việc lớn. Cùng điểm mặt các cung Hoàng đạo dưới đây nhé!

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời đầy vẻ vang nhưng cũng lắm chông gai. Họ có nhiều tham vọng và hoài bão, đồng thời biết lấy đó làm động lực để rèn giũa bản thân, không ngừng tiến về phía trước. Bản thân Sư Tử, một chúa tể sơn lâm, không chấp nhận sự bình yên đến với mình quá sớm mà cuộc đời càng thử thách thì mới càng thú vị và đáng sống đối với họ. 

MANG MỆNH ĐẾ VƯƠNG: Người thuộc các cung Hoàng Đạo này SINH RA đã mang mệnh QUYỀN QUÝ, không chấp nhận cuộc sống TẦM THƯỜNG, tiền bạc và danh vọng TRẢI RỘNG - Ảnh 1

Sư Tử sinh ra đã được định sẵn một cuộc đời đầy vẻ vang nhưng cũng lắm chông gai.

Sư Tử mạnh mẽ, độc đoán và luôn mang trong mình khí chất của nhà lãnh đạo. Họ giỏi chiến lược, biết nhìn xa trông rộng và tính toán thiệt hơn kỹ lưỡng. Không ai có thể thao túng được suy nghĩ của cung Hoàng đạo này và ngược lại, họ rất biết "nuôi quân", dẫn dắt người khác làm theo ý mình. Tài năng và khả năng lãnh đạo của Sư Tử được mọi người công nhận nên họ có rất nhiều hậu thuẫn phía sau, sẵn sàng lao vào "dầu sôi lửa bỏng" để cùng họ làm chuyện lớn. Thành công trong tương lai của Sư Tử rất đáng để mong đợi và chắc chắn khiến không ít người ghen tị.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Trong mắt nhiều người, Bảo Bình khá khó hiểu, họ có đôi mắt nhìn sự đời khác biệt với mọi người nên lối sống cũng có phần không giống ai. Nhưng dù ai đó có nói ra nói vào, cung Hoàng đạo này cũng chẳng quan tâm, họ không có nhu cầu giải thích về con người và lối sống của mình với thiên hạ. Bản lĩnh của Bảo Bình nằm ở chỗ, họ dám làm dám chịu, dám đảm đương sóng gió và một mình gánh chịu hậu quả.

Bảo Bình rất yêu bản thân và đối với họ, quan trọng nhất của đời người là được làm những gì mình muốn. Cung Hoàng đạo này không muốn hối hận vì bỏ qua cơ hội nhưng đồng thời, họ cũng không phải kiểu người bốc đồng. Bảo Bình làm gì cũng đã suy tính thật kỹ, từng bước hiện thực hóa lý tưởng của mình, biết nhìn nhận và phân tích vấn đề để hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất. Trái tim mạnh mẽ và đầu óc lý trí sẽ giúp Bảo Bình giành được những gì họ mong muốn, mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian.

Cự Giải (từ 22/6 đến 23/7)

Mặc dù được xem là dạng người có tính khí thay đổi nhanh chóng thất thường, nhưng Cự Giải cũng là người rất mạnh mẽ và kiên quyết. Đặc biệt, bạn thường là người bảo vệ, che chở cho những ai đặt niềm tin vào khả năng của bạn, và chính điều này đã khiến cho Cự Giải phát huy được bản chất cầu tiến của mình, trong sự nghiệp lẫn trong chuyện tình cảm.

Cự Giải là những người đòi hỏi khá gắt gao từ những người xung quanh như bè bạn hay người yêu, và bạn cũng tự hào về bản tính trung thành tuyệt đối của mình, kể cả khi có phải làm tổn thương một ai đó.

MANG MỆNH ĐẾ VƯƠNG: Người thuộc các cung Hoàng Đạo này SINH RA đã mang mệnh QUYỀN QUÝ, không chấp nhận cuộc sống TẦM THƯỜNG, tiền bạc và danh vọng TRẢI RỘNG - Ảnh 2

Mặc dù được xem là dạng người có tính khí thay đổi nhanh chóng thất thường, nhưng Cự Giải cũng là người rất mạnh mẽ và kiên quyết.

Cự Giải là người rất mạnh mẽ, kiên quyết và tin vào chính mình. Cự Giải là một người quyền lực bởi bạn luôn tự tin vào chính mình, điều đó giúp bạn tìm thấy được bất cứ thứ gì bạn muốn cùng với chủ nghĩa hoàn mỹ mà bạn theo đuổi, nó cho phép bạn làm nên những điều kỳ tích.

Những người nổi tiếng thuộc cung Cự Giải: Gustave Klimt, Julius Caesar, Meryl Streep, George W. Bush, Frida Kahlo, Prince William,…

(* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)

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