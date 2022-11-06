Mãi rạng ngời sắc xuân, thời gian lãng quên vẻ đẹp của 3 con giáp nữ này

Tâm linh - Tử vi 06/11/2022 15:46

Một người phụ nữ cởi mở, vui vẻ lại tích cực như thế, sao có thể không vượng vận nhân duyên, ngay cả khi đã bước sang tuổi trung niên cơ chứ?

Tuổi Mão

Trên thực tế, phụ nữ tuổi Mão là những người vô cùng yêu thích theo đuổi cái đẹp, vì thế trong cuộc sống, họ lúc nào cũng rất quan tâm đến việc ăn mặc, trưng diện cho bản thân mình.

Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bắt đầu biết để ý đến những cách trang điểm nào thật bắt mắt, cách ăn mặc nào thật thu hút, cách nào để bảo dưỡng mái tóc, làn da... Chính vì lý do đó mà cho dù đã bước vào độ tuổi trung niên, người ta vẫn khó có thể nhận ra dấu hiệu của tuổi tác trên gương mặt của họ.

Khi trẻ tuổi là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, đến khi đã trung niên thì trở thành một người phụ nữ chín chắn, hấp dẫn, lại còn thêm cái tính vui vẻ, hòa đồng, thích trò chuyện với mọi người nữa chứ, hẳn đây chính là những lý do chính giúp người tuổi Mão đào hoa không ngớt, lúc nào cũng có người khác giới vây quanh.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ tuổi Ngọ thuộc top con giáp nữ trẻ mãi không già, tuy họ đã chín chắn, biết suy nghĩ chu đáo mọi chuyện từ rất sớm, thế nhưng trong lòng lại vô cùng nhiệt tình, lạc quan.

Tử vi nhận thấy, cho dù đối diện với vấn đề gì, dù trước mắt có vẻ khó giải quyết đến đâu, họ vẫn không hề cảm thấy bi quan, nhờ đó mà trạng thái tinh thần của họ luôn được nhẹ nhàng, vui vẻ.

Mà hẳn ai cũng biết, tinh thần tốt sẽ có tác động tích cực đến vẻ ngoài của chúng ta, đặc biệt là người phụ nữ, chẳng thế mà cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, dường như con giáp nữ này cũng không có nhiều thay đổi.

Mãi rạng ngời sắc xuân, thời gian lãng quên vẻ đẹp của 3 con giáp nữ này - Ảnh 1
Thêm vào đó, họ lại biết cách hưởng thụ cuộc sống, bằng lòng với những thứ mình đang có, cho nên chẳng phải tốn công ghen tị, ganh đua với ai bao giờ.

Một người phụ nữ cởi mở, vui vẻ lại tích cực như thế, sao có thể không vượng vận nhân duyên, ngay cả khi đã bước sang tuổi trung niên cơ chứ?

Tuổi Dậu

Khác với tuổi Thân và tuổi Mão, những người phụ nữ thuộc tuổi Dậu không chỉ có gương mặt đẹp mà còn sở hữu thân hình quyến rũ, hơn nữa họ còn có năng lực làm việc tuyệt vời. Người tuổi Dậu rất chăm chỉ và chịu khó, nên họ hoàn toàn độc lập trong tất cả mọi công việc. Dù bận rộn thế nào, quý cô tuổi Dậu vẫn không quên chăm sóc bản thân thật tốt, và giữ gìn nhan sắc trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trong hôn nhân, quý cô tuổi Dậu biết cách làm mới tình cảm vợ chồng, và biết bảo vệ hôn nhân một cách tinh tế nhất. Không chỉ tề gia nội trợ mà quý cô tuổi Dậu còn có năng lực giúp đỡ cho sự nghiệp của chồng thăng tiến. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng rất hài hòa, con cái cũng thông minh, cuộc sống gia đinh nhìn chung là hạnh phúc, sức khỏe từng thành viên trong gia đình đều tốt và luôn gặp may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 57 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 5 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 6 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 7 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy