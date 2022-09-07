Lời tiên tri: Bói Thần số học cho thấy, từ ngày 8/9/2022 những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón lộc trời ban, sở hữu chiếc thẻ đen quyền lực trong tầm tay, vận trình phải nói là 'ngon'

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, vận thế của người tuổi Ngọ có sự khởi sắc trong thời gian tới đây. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên việc kiếm tiền của con giáp này diễn ra dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng theo.

Tử vi - tướng số cho hay, Không phải tự nhiên mà tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, thực tế con giáp này đã được rèn luyện trong thời gian dài, không bao giờ đầu hàng trước những khó khăn và không bao giờ để những người xung quanh phải lo lắng.

Ngày mai (8/9), người tuổi Ngọ gặp nhiều thuận lợi trong việc mở rộng phát triển việc làm ăn. Điềm lành kéo đến, bản mệnh sẽ liên tục đón tin vui và có người giúp đỡ trong mọi tình huống. Đặc biệt, con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mỹ mãn.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Tuất trời sinh đã thông minh, tinh anh hơn người dù bản mệnh không hay thể hiện điều đó. Đằng sau vẻ hàm hậu và khiêm tốn của mình, Con giáp này thực chất mang một trái tim nhiệt huyết và đầy tham vọng, luôn muốn vươn tới những đỉnh cao của cuộc sống và không chấp nhận bỏ cuộc dễ dàng khi chưa nỗ lực để chạm tới mục tiêu.

Người tuổi Tuất dù là người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng cần phải đợi quá lâu, từ ngày 8/9/2022, cơ hội phát tài sẽ tới với người tuổi Tuất. Theo đó, con giáp này càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiêu. Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của bản mệnh trong thời gian tới.

Tử vi dự đoán, những người tuổi Tuất dù là người làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, con giáp này cũng cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Tuổi Mùi‏

Tử vi 12 con giáp cho hay, con giáp cuối cùng sẵn sàng bùng nổ trong thời gian tài vận tới chính là người tuổi Mùi. Trong công việc, người tuổi Mùi thể hiện bộ mặt nghiêm túc và đầy trách nhiệm của mình. Bản mệnh luôn nỗ lực hết mình vì bất cứ nhiệm vụ lớn nhỏ nào.

Nếu là người làm công ăn lương thì công việc sẽ có nhiều tiến triển vượt bậc hơn trước, có thể được cất nhắc lên vị trí mới - Ảnh minh họa: Internet

Trong mọi vấn đề, người tuổi này chỉ thích tập trung vào những điểm mấu chốt, không thích dài dòng vòng vo, và những lúc trắc trở, chỉ tập trung vào tìm cách giải quyết, không than vãn hay đùn đẩy sang ai khác. Từ ngày 8/9/2022, con giáp này có cát tinh Thiên Hỷ nhập mệnh giúp cho tình duyên thăng hoa, hôn nhân hạnh phúc, cuộc sống ngập tràn niềm vui, rực rỡ không ngờ. ‏

‏Thời gian này, người tuổi Mùi làm ăn kinh doanh có nhiều vượng phát. Bản mệnh làm đâu trúng đó, các nguồn đầu tư liên tục sinh lời, tiền bạc vì thế mà đổ về như nước. Nếu là người làm công ăn lương thì công việc sẽ có nhiều tiến triển vượt bậc hơn trước, có thể được cất nhắc lên vị trí mới. Nhìn chung, thời gian tới, người tuổi Mùi đều gặt hái được thành quả hơn cả sự mong đợi ở mọi lĩnh vực.‏

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.