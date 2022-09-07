Bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (8/9/2022), những con giáp này may mắn được Thần Tài theo bước, vàng bạc cứ thế tuôn vào nhà, giàu sang vang danh cả một vùng

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 16:03

Bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (8/9), những con giáp dưới đây may mắn được sao tốt soi chiếu, mang đến quý nhân và mọi điều thuận lợi tốt đẹp.

Tuổi Mùi

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 8/9, người tuổi Mùi khá may mắn về tiền bạc, thu nhập tăng thêm khá nhiều, các nguồn thu phụ khá dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh trong tay giúp con giáp này thoải mái thực hiện những mong muốn của mình, khiến cho gia đình được đủ đầy và hạnh phúc.

Bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (8/9/2022), những con giáp này may mắn được Thần Tài theo bước, vàng bạc cứ thế tuôn vào nhà, giàu sang vang danh cả một vùng - Ảnh 1
Thời điểm tài vận này, người tuổi Mùi hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc cùng với người thân của mình, đừng để những gánh nặng cơm áo gạo tiền - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, đường công danh sự nghiệp hanh thông, báo hiệu sự vui vẻ khi mà con giáp này giành được mục tiêu mà mình đã định. Những bước thăng tiến của bản mệnh sẽ khiến cho người thân vô cùng tự hào và hạnh phúc, bản thân người tuổi này cũng thỏa mãn vì trong tương lai có thể lo được cho gia đình cuộc sống đủ đầy.

Thời điểm tài vận này, người tuổi Mùi hãy thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc cùng với người thân của mình, đừng để những gánh nặng cơm áo gạo tiền, những áp lực trong cuộc sống khiến cho khoảnh khắc bên gia đình bị ảnh hưởng.

Tuổi Hợi

Thầy tử vi - tướng số nói rằng, những người tuổi Hợi rất chăm chỉ, chịu khó và thông minh. Con giáp này biết rất nhiều thứ và không bao giờ để đầu óc bị bó buộc. 

Bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (8/9/2022), những con giáp này may mắn được Thần Tài theo bước, vàng bạc cứ thế tuôn vào nhà, giàu sang vang danh cả một vùng - Ảnh 2
Nhìn chung bản mệnh sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì con giáp này làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 12 giờ ngày 8/9/2022, tài vận của con giáp tuổi Hợi cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung bản mệnh sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì con giáp này làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân. Trong suốt thời gian tới, cuộc sống của người tuổi này được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh.

Vận may đến không ngừng khiến con giáp này làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có cát tinh Tử Vi trợ lực, nếu đang ấp ủ kế hoạch làm ăn, kinh doanh gì thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong tuần này. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc trong vấn đề gì, hãy mạnh dạn trao đổi, thảo luận với những người giàu kinh nghiệm.

Tuổi Tỵ

Thầy phong thủy nói rằng, thời gian qua những khó khăn ập đến trong công việc có thể khiến người tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là muốn bỏ cuộc, nhưng đây chính là lúc sức chịu đựng của con giáp này được thách thức, nếu bản mệnh tự khích lệ bản thân mình vượt qua được thì thời gian tới, con giáp này sẽ gặt hái được thành tích đáng tự hào.

Bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (8/9/2022), những con giáp này may mắn được Thần Tài theo bước, vàng bạc cứ thế tuôn vào nhà, giàu sang vang danh cả một vùng - Ảnh 3
 Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 12 giờ trưa mai (8/9), chuyện làm ăn của người tuổi Tỵ có những dấu hiệu phát triển tích cực, bất kể bản mệnh đang làm ở lĩnh vực nào đi nữa. Người làm công ăn lương khắc phục được khó khăn thì sẽ được thưởng nóng, người làm tự do hoặc kinh doanh thì tìm được phương hướng phát triển mới, đem tiền bạc về túi nhanh chóng.

Chuyện tình cảm khởi sắc đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều người khác giới. Bạn nên chớp cơ hội này để tìm ra người chân thành với mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau 23h tối nay (7/9), 3 con giáp đổi đời giàu sang, gánh vàng còng lưng, hút sạch may mắn tiền bạc, muốn nghèo cũng không được

Sau 23h tối nay (7/9), 3 con giáp đổi đời giàu sang, gánh vàng còng lưng, hút sạch may mắn tiền bạc, muốn nghèo cũng không được

Sau 23h tối nay (7/9), 3 con giáp này có phúc khí và luôn được Thần Tài phò trợ. Cùng xem bài viết này để biết những con giáp may mắn này là ai nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng