Lời nhắc nhở dành cho 3 tuổi trong 10 ngày tới (14/10-23/10) đối mặt với Thần xui xẻo kề cận, kinh doanh đầu tư lỗ nặng, dễ mất cả chùy lẫn chài, nghèo lại hoàn nghèo

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 20:40

Top 3 con giáp xui xẻo bao vây, vận hạn xui liên miên, làm chuyện gì cũng thất bại, dễ gặp tai nạn hao tiền hao của, tài lộc giảm sút trong 10 ngày tới.

Tuổi Tỵ

Lời nhắc nhở dành cho 3 tuổi trong 10 ngày tới (14/10-23/10) đối mặt với Thần xui xẻo kề cận, kinh doanh đầu tư lỗ nặng, dễ mất cả chùy lẫn chài, nghèo lại hoàn nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cũng thuộc top con giáp gặp đại hạn vào cuối năm 2022, Tỵ nên cẩn thận bởi cuối năm nay mình phải cục diện Xung Thái Tuế, vận trình lâm nguy. Sự nghiệp của Tỵ cuối năm nay không ổn định, dễ gặp xui xẻo, công việc có vài biến động.

Đường tài vận bất ổn, phải chi rất nhiều tiền bạc vào những việc không đáng. Hôn nhân khá nhiều mua thuẫn, Tỵ nên nhẫn nhịn trong thời gian này kẻo mối quan hệ trở nên căng thẳng. Tình hình sức khỏe của Tỵ vào 10 ngày tới (14/10-23/10) không được tốt, coi chừng nhập viện vì gan, thận. Đi đường nhớ thật cẩn thận, tuyệt đối không chơi trò liên quan đến sông nước, mạo hiểm.

Những việc tuổi Tỵ nên và không nên làm trong 10 ngày tới (14/10-23/10) không nên khởi nghiệp, đổi việc… để đổi vận, chủ động thay đổi, tìm kiếm duyên lành, tránh đi chơi xa, du lịch xa đặc biệt những khu vực sông hồ, ao, biển. 

Tuổi Thân

Lời nhắc nhở dành cho 3 tuổi trong 10 ngày tới (14/10-23/10) đối mặt với Thần xui xẻo kề cận, kinh doanh đầu tư lỗ nặng, dễ mất cả chùy lẫn chài, nghèo lại hoàn nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

10 ngày tới (14/10-23/10) tuổi Thân đã gặp khó khăn về mọi mặt. Công việc của bạn vô cùng khó khăn, làm ăn, buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài tốn của. Ngoài ra, bạn cũng phải đề phòng các vấn đề về trộm cắp tài sản, tiểu họa. Đặc biệt là những người làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Bạn đơn độc trong mọi việc, khó có thể nhờ anh em, bạn bè giúp đỡ. Vận trình của những người sinh năm Khỉ cũng không như ý, dễ bị hao tài, tốn của.

Gia đình không êm ấm, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn liên quan đến công việc và tài chính. Sức khỏe của người tuổi Thân không được tốt lắm. Bạn phải cẩn thận khi đi xa, lái xe, làm công việc nguy hiểm. 

Tuổi Sửu

Lời nhắc nhở dành cho 3 tuổi trong 10 ngày tới (14/10-23/10) đối mặt với Thần xui xẻo kề cận, kinh doanh đầu tư lỗ nặng, dễ mất cả chùy lẫn chài, nghèo lại hoàn nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vào 10 ngày tới (14/10-23/10) sự nghiệp của người tuổi Sửu có những bước phát triển nhất định song do phạm phải vận hạn xui xẻo nên chưa được như ý muốn. Theo tử vi, 10 ngày tới (14/10-23/10) con giáp này cần phải nỗ lực hết mình mới mong có được sự thăng quan tiến chức bởi Tuế Can lộ xuất Thương Quan tinh, bản mệnh có thể xung đột với cấp trên. 

Về tài lộc, tuổi Sửu có thể gặt hái được kha khá thành công song chớ dại mà thực hiện những việc có liên quan đến phi pháp. Tiền đó có đến cũng sẽ nhanh chóng rời đi mà thôi. 

Để tránh xa xui xẻo, tuổi Sửu không nên đi lại xa, tránh khu vực sông nước. Trong làm việc, nếu có thể nên lựa chọn đối tác không thuộc tuổi Tý, Tỵ, Tuất.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua 2 ngày nữa (14-15/10) 3 con giáp tình duyên nở rộ, ý tình phơi phới, Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên đậm đà, hạnh phúc trăm năm, sớm về chung nhà

Qua 2 ngày nữa (14-15/10) 3 con giáp tình duyên nở rộ, ý tình phơi phới, Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên đậm đà, hạnh phúc trăm năm, sớm về chung nhà

3 con giáp chắc chắn sẽ thoát ế trong 2 ngày tới, đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, kết tóc phu thê, bên nhau trọn kiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 54 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 54 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 20 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 54 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 54 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người