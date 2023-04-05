Lộc về tận cửa, 3 con giáp này tay trái hái lộc tay phải thu tiền, vạn sự hanh thông, vận số đỏ chót trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 17:37

Những con giáp này tính tình lương thiện nên được trời thương, gặt hái được nhiều thành công trong tình duyên, tài lộc trong 15 ngày tới.

Tuổi Thìn

Lộc về tận cửa, 3 con giáp này tay trái hái lộc tay phải thu tiền, vạn sự hanh thông, vận số đỏ chót trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Trong công việc, người tuổi Thìn thường rất hoạt bát, lạc quan nên dù có khó khăn xảy ra, họ vẫn còn niềm tin để làm lại mọi thứ. Họ tin rằng, mỗi khó khăn sẽ là một thử thách, cần phải cố gắng vượt qua.

Với tinh thần này, trong 15 ngày tới vận may và tài lộc của họ sẽ tăng cao. Nhờ các mối quan hệ xã giao và kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm, họ tự tin mình có thể lập nghiệp. Năm 2023 sẽ là năm mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển, khả năng hái ra tiền khiến ai cũng nể phục.

Ngoài sự nghiệp thăng tiến, đời sống vợ chồng cũng hòa thuận hơn, con cái hiếu thuận, cha mẹ khỏe mạnh, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dậu 

Tử vi cho biết người tuổi Dậu chính là con giáp cá tính, độc lập và rất ham thích với việc sáng tạo. Bản mệnh cũng tự mình lập nghiệp, từng bước vươn lên. Những người tuổi Dậu thường có ý chí hơn người, có tinh thần cầu tiến nên chẳng mấy chốc đã có được những gì mình mong muốn, hiện thực hóa ước mơ.

Trong 15 ngày tới, người tuổi Dậu được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, người tuổi Dậu sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Mão

Lộc về tận cửa, 3 con giáp này tay trái hái lộc tay phải thu tiền, vạn sự hanh thông, vận số đỏ chót trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, trong 15 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Mão tương đối sáng. Tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến xuất phát từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt hàng ngày.

Người buôn bán kinh doanh vẫn có thể yên tâm với nguồn lợi nhuận đều đặn theo kỳ. Tuy chưa thể gọi là đột phá quá mạnh nhưng vẫn đủ để bám trụ thị trường, tính tới những con đường xa hơn trong tương lai. Thậm chí nếu tính toán thông minh, sắp tới bản mệnh có thể mở rộng quy mô lớn hơn.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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