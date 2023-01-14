Lộc Tết Quý Mão hoan hỉ: 3 con giáp vàng tràn két, tiền ngập kho, cuối năm phát tài rực rỡ, may mắn ngút ngàn

Tết Quý Mão là lúc mà các bạn sinh nhằm tuổi hổ sẽ có đầy ắp những cơ may đổi đời. Bạn sẽ bắt gặp hay tìm thấy những cơ hội kiếm tiền ở rất nhiều nơi, điều mà người khác phải vất vả lắm mới giành giật được.

Bạn cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ may này để khiến đồng tiền nảy nở nhiều hơn. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên "dễ thở" hơn rất nhiều vì bạn sẽ không phải quá lo lắng về tiền bạc, đầu óc bạn được thư thái hơn, từ đó nghĩ ra được nhiều ý tưởng mới và tạo dựng cho mình được cuộc sống ngày càng dư giả và sung túc.

Có thể nói đây là thời gian bạn được thỏa sức tận hưởng cuộc sống theo ý mình mà không phải bận tâm quá nhiều đến chuyện tiền nong, hãy tranh thủ từng phút giây tuyệt vời của tháng này bạn nhé.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, tháo vát, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng phản ứng rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Năm Quý Mão đặc biệt là trong dịp tết âm lịch do có cát tinh “Hồng Loan”, “Thái Âm” nhập mệnh nên gặp nhiều may mắn trong tình cảm và tài vận.

Sao “Hồng Loan” sẽ giúp cho những người tuổi Dậu độc thân dễ dàng tìm được “thứ mình cần tìm”. Còn cát tinh “Thái Âm” sẽ đem lại vận may về tiền bạc cho con giáp này. Người tuổi Dậu sẽ có cơ hội trúng số với giải thưởng đặc biệt hoặc luôn giành chiến thắng khi chơi đánh bài với bạn bè.

Tuổi Hợi

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh và đặc biệt là được tiền bối giúp đỡ, từ Tết Quý Mão, tuổi Hợi rất may mắn, rủng rỉnh tiền bạc và thoải mái chi tiêu. Nhiều khả năng họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc đề bạt lên những vị trí cao và ổn định hơn, giúp công việc gặp nhiều thuận lợi, hoạn lộ hanh thông.

Nếu năng đi chùa hoặc tích cực làm việc thiện, chắc chắn con giáp tuổi Hợi sẽ giữ được tài lộc dồi dào, ổn định. Càng về cuối tháng, lộc lá càng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn.

Tết Quý Mão cũng là thời điểm tuyệt vời để các con giáp tuổi Hợi từ giã đời độc thân. Những chàng trai/ cô gái thuộc tuổi này sẽ khá “đắt duyên” và nhận được vô số lời mời hẹn hò, tình cảm, ấm áp từ người khác phái.

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