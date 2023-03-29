Lộc rơi ngay cửa: Ba con giáp hóa Rồng, tiền về đầy kho vào 10h sáng ngày 30/3

Tâm linh - Tử vi 29/03/2023 08:05

Tử vi thời điểm này có nhưng con giáp này may mắn, kinh doanh đắt hàng, làm công lên lương cuộc sống viên mãn.

 

Tuổi Tý

Những ngày gần đây, người tuổi Tý có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực trong vận trình của mình khi được nhiều ngôi sao may mắn soi chiếu. Theo tử vi, đây là tuần mà những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đặc biệt là về tài lộc.

Lộc rơi ngay cửa: Ba con giáp hóa Rồng, tiền về đầy kho vào 10h sáng ngày 30/3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý hài hước và thích kết bạn. Họ đi tới đâu thường cũng có nhiều bạn bè và được nhiều người biết đến, danh tiếng tốt. Với sự phù hộ của Thần Tài, họ sẽ có nhiều may mắn hơn trong tài lộc, tiền bạc rủng rỉnh trong túi, gặt hái được nhiều thành công. Nhìn chung con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn trước rất nhiều, các mối quan hệ có bước tiến triển mới.

Tuổi Mão

Xin chúc mừng tuổi Mão khi bạn được nhắc tới đầu tiên trong danh sách những con giáp gặt hái thành công trong thời điểm này. Lục Hợp xuất hiện, con giáp này may mắn có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai.

Lộc rơi ngay cửa: Ba con giáp hóa Rồng, tiền về đầy kho vào 10h sáng ngày 30/3 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày cũng khá sáng, con giáp này có cơ hội tự kiếm tiền về túi. Nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc thu về không ít, lợi nhuận tăng lên trông thấy. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

Tuổi Tuất

Tử vi bật mí, trong thời điểm này Thần Tài trợ mệnh, việc làm ăn của người tuổi Tuất ngày càng thuận lợi, buôn bán kinh doanh đắt khách, đòi được khoản nợ cũ…

Lộc rơi ngay cửa: Ba con giáp hóa Rồng, tiền về đầy kho vào 10h sáng ngày 30/3 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hơn thế, nhân duyên hanh thông, tình cảm êm đềm giúp tinh thần bản mệnh thêm vững vàng, cứ vậy mà tiến thẳng đến mục tiêu đã đề ra trước đó. Theo đó, mọi việc được tuổi Tuất sắp xếp và xử lý đâu ra đó, mọi thứ trở nên đơn giản, không quá phức tạp, có thể dễ dàng nắm bắt thành công và của cải. Nói rằng đây là giai đoạn “làm giàu không khó” của đương số cũng không phải quá phô trương.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

Vận may của những con giáp này bắt đầu lội ngược dòng từ 12h trưa ngày 28/3: Khó khăn được giải quyết, công việc hanh thông, tài chính dồi dào, cơ hội thăng quan phát tài khiến ai cũng nể phục  

Vận may của những con giáp này bắt đầu lội ngược dòng từ 12h trưa ngày 28/3: Khó khăn được giải quyết, công việc hanh thông, tài chính dồi dào, cơ hội thăng quan phát tài khiến ai cũng nể phục  

Những con giáp sau sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững. Thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn.

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