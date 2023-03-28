Tử vi Thứ 4 ngày 29/3: Ba con giáp buổi sáng thoát nghèo, buổi trưa ăn lộc, buổi chiều trúng số giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/03/2023 00:05

Trong số 12 con giáp, đây là ba con giáp có cơ hội đổi đời, trở nên giàu có, tài chính vững chắc, tài lộc thênh thang.

 

Tuổi Tý

Tam Hội xuất hiện báo hiệu Tý có một ngày làm gì cũng hanh thông suôn sẻ nhờ cát khí vượng. Đường công danh sự nghiệp dễ gặt hái thành tích đáng nể, bản mệnh có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những nhiệm vụ đang theo đuổi.

Hôm nay cũng là ngày vận tài lộc khởi sắc. Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Khi tiền bạc rủng rỉnh thì cũng là lúc bạn không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Tử vi Thứ 4 ngày 29/3: Ba con giáp buổi sáng thoát nghèo, buổi trưa ăn lộc, buổi chiều trúng số giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù Thủy khí vượng nhưng sức khỏe của bạn không có gì đáng ngại, cũng một phần nhờ tuổi Tý luôn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng và tập thể dục thể thao đều đặn. Đây là thói quen tốt mà bạn nên duy trì lâu dài.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách cứng rắn, chu đáo trong công việc, làm việc gì cũng kiên nhẫn nên hiệu quả công việc không ngừng nâng cao. Trong , người tuổi Tỵ sẽ tạm biệt những khó khăn trước đây, dù làm việc gì cũng sẽ suôn sẻ, may mắn hơn nhiều phần. Không những suy nghĩ chín chắn hơn mà con giáp này còn có thể đạt đến đỉnh cao hơn khi được quý nhân giúp đỡ.

Tử vi Thứ 4 ngày 29/3: Ba con giáp buổi sáng thoát nghèo, buổi trưa ăn lộc, buổi chiều trúng số giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, đây sẽ là lúc những chú Rắn đánh dấu sự chuyển mình lớn, người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều rủng rỉnh hơn, cuộc sống vạn sự như ý, càng suôn sẻ, nhận được nhiều thành quả tốt.

Tuổi Dần

Đặc điểm dễ thấy ở người người tuổi Hổ là họ rất mạnh mẽ, quyết đoán và cầu toàn. Họ luôn đặt ra mục tiêu cao với bản thân mình và đưa ra yêu cầu cao với người khác. Hầu hết những người tuổi Dần đều sở hữu tài năng vượt trội và nhiều tài lẻ.

Tử vi Thứ 4 ngày 29/3: Ba con giáp buổi sáng thoát nghèo, buổi trưa ăn lộc, buổi chiều trúng số giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc kinh doanh của người tuổi Dần phất lên như diều gặp gió, mọi khoản đầu tư đều sinh lời. Ngay cả khi công việc gặp khó khăn, trục trặc, họ cũng may mắn được quý nhân giúp đỡ, giúp chuyển bại thành thắng một cách dễ dàng. Chính vì vậy, công việc của người tuổi Dần tương đối suôn sẻ, có nhiều khởi sắc trong cuối tháng 3. Đây cũng là thời điểm tốt để họ cân nhắc đến đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Những con giáp sở hữu vận mệnh phú quý phát đạt vào ngày 3 ngày 28, 29, 30/3: Tiền về như vũ bão, vận trình tươi sáng, đại cát đại lộc, vạn sự lên hương

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Trong 3 ngày này, 3 con giáp được quý nhân phù hộ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, hanh thông, vạn sự đại phát.

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