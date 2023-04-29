Liên tiếp từ ngày 30/4 đến 11/5: Tiền rơi ngay cửa, 3 con giáp vận mệnh tỏa sáng như sao trời, sự nghiệp nở hoa

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 15:30

Tử vi dự báo rằng, từ ngày 30/4 đến 11/5, công việc cũng như cuộc sống của những con giáp này diễn ra tốt đẹp, không gặp trở ngại, tài lộc tiếp tục tăng cao.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tốt bụng nên luôn được thần Phật phù trợ. Tuổi Hợi thẳng thắn, trung thành, là người chín chắn nên luôn bình tĩnh đối mặt với các sự việc xảy ra trong cuộc sống. Con giáp này không mấy khi tức giận với bạn bè hoặc gia đình vì hoàn cảnh khó khăn. Họ sống dĩ hòa vi quý, luôn mỉn cười và mang lại những điều tích cực cho mọi người.

Tử vi dự báo rằng, từ ngày 30/4 đến 11/5, công việc của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang lại nguồn thu nhập dồi dào cho con giáp này. Ngoài ra, các dự án, kế hoạch của tuổi Hợi diễn ra suôn sẻ mang đến nhiều triển vọng cho tương lai. Tài vận của tuổi Hợi tiếp tục tăng tốc nhanh chóng giúp con giáp này bội thu tiền của, ví ngày một dày.

Liên tiếp từ ngày 30/4 đến 11/5: Tiền rơi ngay cửa, 3 con giáp vận mệnh tỏa sáng như sao trời, sự nghiệp nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có trí tuệ lại nhận được nhiều may mắn, phúc lộc. Tử vi nói rằng, từ ngày 30/4 đến 11/5, con giáp tuổi Mão được trời Phật phù hộ nên có thể phát huy hết khả năng của mình, tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp, vươn lên vượt mọi đối thủ cạnh tranh.

Tuổi Mão sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ. Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc giúp con giáp này có tài chính vững vàng hơn. Việc làm ăn buôn bán suôn sẻ sẽ mang đến nguồn tiền lớn cho tuổi Mão, việc làm ăn từ đó cũng phất lê như "cá gặp nước".

Liên tiếp từ ngày 30/4 đến 11/5: Tiền rơi ngay cửa, 3 con giáp vận mệnh tỏa sáng như sao trời, sự nghiệp nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn thông minh, tài trí. Con giáp này phải lăn lộn ngược xuôi để gây dựng sự nghiệp nhưng cuộc đời gặp nhiều may mắn. Tuổi Ngọ sinh ra đã được thần Phật phù hộ nên làm việc gì cũng thuận lợi. Từ ngày 30/4 đến 11/5, sự nghiệp của tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên phát triển ổn định, vững vàng, gặp hung hóa cát.

Mối nhân duyên của tuổi Ngọ với người khác phái cũng khá tốt đẹp. Không những thế, nhờ tính tình tốt, tuổi Ngọ cũng được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến, quý trọng. Tử vi dự báo rằng, con giáp này có thể phát huy hết năng lực của mình, để đạt được thành công như mong muốn, mọi kế hoạch phát triển đúng dự định, tài lộc không ngừng tăng.

Liên tiếp từ ngày 30/4 đến 11/5: Tiền rơi ngay cửa, 3 con giáp vận mệnh tỏa sáng như sao trời, sự nghiệp nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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