Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/11): 3 con giáp được cấp trên ưu ái, quý nhân gõ cửa, tiền tài vô số, thay cơ đổi vận, phúc khí không ai bằng

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/11), bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/11), người tuổi Tuất uể oải vì công việc không suôn sẻ.

Công việc: Trong công việc, tuổi Tuất bạn buồn bã vì không thuận lợi.

Tình cảm: Tình cảm thiếu thốn làm cho bạn cảm thấy lạc lõng.

Tài lộc: Công việc không tốt dẫn đến tài chính chưa có.

Sức khoẻ: Chất lượng giấc ngủ đang không có, hãy nhớ ngủ sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Liên tiếp 5 ngày tới (23, 24, 25, 26 và 27/11), tuổi Tý may mắn chủ yếu đến từ công việc chính đang làm. Một số người đang có ý định đi học thêm ngoại ngữ hoặc thêm kỹ năng mới để thăng tiến. Con giáp này cứ nỗ lực vì sự nghiệp của mình, trời sẽ không phụ.

Vận tiền bạc của con giáp này cũng tốt, vận may đến từ thu nhập chính, bản mệnh có thể kiếm được kha khá tiền. Con giáp chịu khó, chịu khổ, vì cơm áo gạo tiền, sẵn sàng hy sinh cho công việc, nên có được thành quả là nhờ sự nỗ lực, vận may chỉ là một phần nhỏ.

Tiếc là vận trình tình cảm đi xuống, có điềm tranh cãi với người thân hoặc bất đồng quan điểm với bạn bè. Tuổi Tý khá nóng tính, không có quan niệm nhún nhường một ai nên cũng dễ làm mất lòng người khác, thi thoảng lại có xích mích nhỏ nổ ra.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.