Liên tiếp 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn đủ cả Tài - Lộc - Danh, càng về sau càng giàu có, tiền bạc nhiều đến nỗi không ai bì lại

Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) cho hay, có 3 con giáp công danh sự nghiệp liên tục gặt hái thành quả, tiền tài xán lạn, càng về sau càng giàu có.

Tuổi Sửu Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) cho biết, tuổi Sửu cực kì may mắn, vận trình sự nghiệp rất thuận lợi, không gặp phải trở ngại gì. Việc kinh doanh buôn bán hay triển khai ký kết hợp đồng được tiến hành suôn sẻ. Con giáp may mắn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng hãy chân thành hơn một chút để đối phương cảm nhận được tình cảm của mình. Vận trình tài lộc vô cùng khởi sắc, bên cạnh nguồn thu chính thì tuổi Sửu vẫn có những nguồn thu phụ. Tuy nhiên con giáp này cần phải quan tâm đến sức khỏe hơn, luyện tập thể dục thể thao có thể cải thiện trí nhớ, ngoài ra nó còn có tác dụng tăng cường các chức năng nhận thức của não bộ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Xét về phương diện sự nghiệp, trong 2 ngày cuối tuần này của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm. Người tuổi Dần trong thời gian cuối tuần, sự nghiệp tăng tiến nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường vì bạn đã cố gắng làm việc kể cả trong kì nghỉ. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến của tài lộc cũng không quá lớn, vẫn cần phải “liệu cơm gắp mắm”.

Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Dần trong 2 ngày này đại cát đại lợi. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Tử vi 2 ngày cuối tuần (17/9 - 18/9) cho biết người tuổi Ngọ là con giáp gặp nhiều may mắn. Bởi đây cũng là cơ hội rất tốt để có thể đưa mối quan hệ lên một bước tiến mới. Cuối tuần này những người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Về tình cảm bạn sẽ có những giây phút thoải mái thư giãn bên cạnh tình yêu đích thực của mình. Với những ai độc thân thì đây chính là cơ hội bạn tìm thấy một nửa của mình. Về tài chính thì trong thời gian này người tuổi Ngọ sẽ có những bước phát triển dễ dàng thăng quan. Bạn cũng có những nguồn thu nhập ngoài lương vô cùng hậu hĩnh khiến bạn thoải mái tiêu pha không cần suy nghĩ. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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