Làm ăn thuận lợi, phất lên như diều gặp gió, tiền của ào ào nhờ trồng 4 loại cây này trong nhà

Tâm linh - Tử vi 12/05/2021 06:00

Nếu trồng đúng một trong các loại cây phong thủy dưới đây, gia chủ chẳng những hóa giải được vận xui, mà còn thu hút tài lộc liên miên.

Cây lê phụng cơ

Cây lê phụng cơ nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thực ra đây lại là một loại cây phong thủy khá quen thuộc trong nhiều gia đình. Muốn làm ăn thuận lợi, kiếm tiền nhanh, gia chủ nhất định nên trồng loại cây này. Theo lý giải của chuyên gia phong thủy thì cây lê phụng cơ có sức sống lâu bền, nở hoa cũng rất lâu phai, nên thể hiện ý nghĩa mang lại tài lộc, thành quả vững chắc, tốt đẹp cho gia chủ.

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 Chọn cây lê phụng cơ để trưng trong nhà giúp gia chủ làm ăn khấm khá - Ảnh: Internet

 

Cây kim tiền

Nghe tên thôi cũng đã thấy ý nghĩa mà loài cây này mang lại cho gia chủ như thế nào nếu trồng nó trong nhà. Cây kim tiền không những là loại cây mang đến tài lộc, mà còn thu hút may mắn, mang đến tràn ngập tin vui cho giả chủ. Về giá trị thẩm mỹ, cây kim tiền cũng được nhiều người ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ cao, có thể trưng bày ở nhiều không gian để toát lên vẻ sang trọng, phú quý cho gia chủ.

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 Cây kim tiền mang lại phong thủy cực tốt cho gia chủ, cầu gì được nấy - Ảnh: Internet

Cây ngọc bích

Cây ngọc bích còn có tên gọi khác là cây thường xanh. Đúng như tên gọi, loại cây này mang lại một ý nghĩa là sự sống tươi tốt, vĩnh cữu, không gì có thể làm chúng lụi tàn. Cây ngọc bích chính là loại cây phong thủy được các chuyên gia giỏi khuyên trồng trong nhà. Nó sẽ giúp thu hút được tài lộc, đặc biệt phù hợp với những gia đình làm công việc buôn bán kinh doanh.

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 Những gia đình làm kinh doanh nhất định phải có một cây ngọc bích trong nhà để thu hút tài lộc - Ảnh: Internet

Cây hòe

Từ xa xưa, cây hòe đã được xem là một trong những loại cây có ý nghĩa mang lại sự giàu sang, phú quý. Do đó, trong các gia đình quyền quý thường hay trồng loại cây này. Không những mang lại tài lộc mà cây hòe còn giúp cho đường công danh, sự nghiệp của gia chủ cũng như của tất cả thành viên trong gia đình đều vô cùng rộng mở, làm ăn tấn tới, cơ đồ vững chãi.

 

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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