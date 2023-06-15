Đúng 18h06 ngày 18/6 XUA ĐUỔI VẬN XUI: 3 con giáp quét sạch tai ương, may mắn đến nhà, tài lộc đợi trước cửa, vận trình thăng hoa, công danh song toàn

Ảnh hưởng của Thương Quan nên con giáp tuổi Ngọ cảm thấy chán nản với những gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Bản mệnh nên nhớ rằng dù các vết thương ấy đến từ một cuộc tình không trọn vẹn hay từ những mối quan hệ xung quanh, chúng sẽ sớm biến mất và nhường chỗ cho những khởi đầu mới.

Thời gian này, bạn có thể gặp nhiều trở ngại trong công việc, nhưng với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tốt thì những khó khăn này sẽ sớm được giải quyết. Vì thế, hãy chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, nhất là trong lĩnh vực mình cảm thấy đang tự ti, yếu kém. Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu tốt để bản mệnh cảm thấy an tâm, sẵn sàng đối mặt với trở ngại hoặc sự vất vả ở hiện tại. Có thể sự bù đắp đó là tiền bạc hoặc tình hình tài chính đang ngày một cải thiện.

Người tuổi Mùi có cơ hội kiếm về một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương dễ được thưởng nóng vì những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp.

Với người làm ăn kinh doanh, đơn hàng đổ về tấp nập khiến bạn luôn bận rộn luôn chân luôn tay, dù vất vả nhưng đổi lại đồng tiền luôn dư dả. Bạn tìm thấy động lực để cố gắng nên chẳng ngại ngần bất cứ điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc. Chuyện tình cảm của người độc thân sẽ có khởi sắc mới vì bạn đã dám thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, đón đợi cơ hội mới đang tới.



Thiên Quan nhắc nhở tuổi Thân nên thận trọng, lúc này mới là thời điểm bạn cần xem xét lại các mối quan hệ xung quanh. Một vài người có thể tỏ ra thân thiện, hòa nhã trước mặt bạn, nhưng thật ra họ không hề cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi bạn đạt được một thành tựu nào đó. Ngũ hành tương sinh trợ giúp cho công việc hiện tại trở nên chắc chắn, ổn định hơn bao giờ hết. Bạn tạo ra những giá trị tốt đẹp cho công ty và may mắn là được đề cao, xem trọng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm