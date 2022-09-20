Khổ thêm 5 ngày nữa, đặt chân sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp tài lộc chuẩn bị khởi sắc rực rỡ, vận đen "cuốn gói đi xa", ôm "túi vàng" của Thần Tài về nhà, cuộc sống an nhàn, từ đây chỉ việc “nằm duỗi mà ăn”

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 22:11

Bước sang tháng 9 Âm lịch, các con giáp sau sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành khi hết tháng 8 Âm lịch. Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Thời gian tới, tuổi Thìn sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Thìn đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, qua thời gian tháng 9 Âm lịch, việc đổi nhà đổi xe hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

Khổ thêm 5 ngày nữa, đặt chân sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp tài lộc chuẩn bị khởi sắc rực rỡ, vận đen 'cuốn gói đi xa', ôm 'túi vàng' của Thần Tài về nhà, cuộc sống an nhàn, từ đây chỉ việc “nằm duỗi mà ăn” - Ảnh 1
Thời gian tới, tuổi Thìn sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, Thần Tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, nhẹ dạ, luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng để gặt hái được nhiều thành công. Không như những con giáp khác, tuổi Mùi thường không được sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng sự kiên trì nhẫn nại đã giúp họ ngày càng mạnh mẽ và tìm được hướng đi đúng đắn trong cuộc đời.

Đa số những người tuổi Mùi có xuất thân bằng không nhưng họ có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước lên tầm cao mới, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng khi bước qua tháng 9 Âm lịch. Tuổi Mùi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng chăm chỉ làm việc càng thu về nhiều lợi nhuận. Người tuổi Mùi vốn thông minh, tài giỏi, chỉ cần có quý nhân xuất hiện, đưa đường dẫn lối họ sẽ tự mình tạo được một cuộc sống viên mãn như mong ước.

Khổ thêm 5 ngày nữa, đặt chân sang tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp tài lộc chuẩn bị khởi sắc rực rỡ, vận đen 'cuốn gói đi xa', ôm 'túi vàng' của Thần Tài về nhà, cuộc sống an nhàn, từ đây chỉ việc “nằm duỗi mà ăn” - Ảnh 2
Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mùi sẽ bước lên tầm cao mới, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng khi bước qua tháng 9 Âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chiếu theo tử vi bản mệnh những người tuổi Tuất, họ có được phúc tinh chiếu mệnh nên sẽ gặp đại cát, đại lợi trong thời gian tới, đặc biệt khi hết tháng 8 Âm lịch. Tuổi Tuất sẽ có những dự án, kế hoạch mới bắt đầu triển khai. Do đó, tuổi Tuất cần phải làm việc chăm chỉ hơn để thu được tối đa lợi nhuận từ chúng. Đây sẽ là cơ hội tốt để tuổi Tuất vươn lên nhanh chóng gặt hái được vinh hoa phú quý.

Vào thời điểm tháng 9 Âm lịch này nếu những người tuổi Tuất chưa tìm kiếm được công việc phù hợp với mình, thì đây là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp. Với suy nghĩ nhạy bén và đầu óc minh mẫn, tuổi Tuất sẽ làm tốt những công việc trong các lĩnh vực sở trường của bản thân, nhanh chóng gặt hái được thành tích tốt và chiếm được cảm tình từ lãnh đạo.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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