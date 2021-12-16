Khổ tận cam lai, 3 con giáp 'rũ bùn đứng dậy', kiếm tiền xuất thần, tài lộc ầm ầm đổ về nhà trong 40 ngày tới

Những người tuổi Thìn trời sinh đã có vận số khác người. Họ là người kiên định, không ngừng tham vọng quyền lực và tài vận nên đã nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội đổi đời. Tuổi Thìn sẽ gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Họ là người thông minh, tài giỏi, biết tận dụng mọi cơ hội xung quanh, tạo dựng những mối quan hệ công việc vững chắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi dự đoán 40 ngày tới, những người tuổi Thìn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, đi đâu cũng gặp được quý nhân tiếp sức, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Thìn tìm được hướng đi trong tương lai, có khả năng làm giàu và thăng hoa bất ngờ vào đầu năm sau.

Phương diện tài lộc của người tuổi Mùi có nhiều điểm sáng, cho dù bạn làm trên lĩnh vực nào thì chỉ cần cố gắng hết sức sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Người làm công ăn lương được cấp trên thưởng nóng, bởi bạn đưa ra được những ý tưởng sáng tạo, giúp ích nhiều cho sự phát triển chung của công ty.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh thu lại lợi nhuận từ mặt hàng mình buôn bán. Bạn giữ được chữ tín nên được nhiều người tin tưởng và đặt những đơn hàng lớn. Bạn thấy đấy, chỉ cần là con giáp kiên định, chăm chỉ làm ăn thì bạn luôn có thể thu hoạch chẳng kém ai.

Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều cho những khoản lặt vặt hằng ngày. Vì thế, bản mệnh tiêu pha gì cũng cần phải có chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có cá tính mạnh mẽ, thích mạo hiểm, luôn nhiệt huyết với những quyết định của mình. Tuổi Dần có số mệnh giàu có và phú quý, họ luôn biết tự nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần khi bước vào giai đoạn hậu vận nếu như không thành Rồng cũng thành Phượng, còn không nữa thì ít nhất cũng là người có cuộc sống viên mãn thăng hoa.

Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 40 ngày tới, cuộc sống tuổi Dần sẽ có nhiều biến động tích cực. Đặc biệt, vào đầu tuần này, tuổi Dần sẽ có thần tài chiếu cố nồng hậu. Tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ tạo điều kiện cho tuổi Dần phát tài. Nếu may mắn, có khả năng cuối năm nay tuổi Dần sẽ công thành danh toại, năm 2022 thăng hoa rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm