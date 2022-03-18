Khí chất NGÚT TRỜI, tài sắc VẸN TOÀN, tiền tài DƯ DẢ, nhưng những con giáp NỮ sau vẫn lận đận TÌNH DUYÊN, khó kiếm được CHÂN TÌNH

Tuổi Dần nổi tiếng là những người thông minh, sáng suốt, có bản lĩnh, thích kiếm tiền và không thích bị ràng buộc. Chinh phục được tuổi Dần trước tuổi 30 là điều vô cùng khó. Nếu bạn thực sự làm được việc này thì bạn chính là cao thủ. Tuổi Dần không thích lấy chồng sớm, họ chọn sự nghiệp hơn là tình yêu. Ngoài 30 tuổi tuổi Dần mới bắt đầu tính đến chuyện tình cảm, khi này họ đã có tất cả.

Nhưng lớn tuổi lại có tiêu chí quá cao, đàn ông tiếp xúc với tuổi Dần luôn cảm thấy yếu thế hơn. Họ cảm thấy tuổi Dần khó gần và luôn thua kém người phụ nữ mình muốn chinh phục. Chính vì lẽ đó mà khi đã nhiều tuổi thì tuổi Dần vẫn đơn chiếc. Phải hạ bớt tiêu chí, gần gũi, vui vẻ hơn thì mới có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình nhé.

Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ là người thông minh lại có năng khiếu hài hước vì thế họ luôn tạo được ấn tượng với người đối diện. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng tiêu chí của những cô nàng tuổi Ngọ rất cao nên việc tìm người yêu thì rất khó. Ngọ là người giỏi kiếm tiền, có chí tiến thủ nên tuổi Ngọ cũng sẽ chọn người đàn ông giỏi kiếm tiền.

Đặc biệt, nếu không có của cải thì người tuổi Ngọ sẽ không chấp nhận kết hôn. Họ cũng khá kĩ tính trong việc chọn chồng tương lai. Vậy nên khi đàn ông có ý yêu đương, muốn được kết hôn với tuổi Ngọ thì chắc chắn họ sẽ không đồng ý.

Tuổi Thân

Tình cảm của bạn khó có thể duy trì được trạng thái ổn định, dễ có sóng gió. Từ giờ đến cuối năm nay hai người thường xuyên cãi vã, bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức trong lòng sẽ trở thành “thuốc nổ” cho các cuộc tranh cãi nảy lửa, hoặc đôi khi bất đồng quan điểm khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái.

Nữ tuổi Thân cần giữ bình tĩnh trong mọi cuộc cãi vã.

Chính vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hòa khí trong mọi tình huống, tránh cãi vã nếu không chỉ càng đẩy tình cảm của hai người đến bờ vực nguy hiểm.

* Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.