Kết thúc tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải đầy ắp, tình tiền ngập tràn, bạc vàng chật nhà, ung dung hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 22:33

Kết thúc tháng 11 âm lịch, 3 con giáp sau rước hên vào nhà, tha hồ nhận cơn mưa tài lộc, cuối năm không lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Tý 

Kết thúc tháng 11 âm lịch, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Kết thúc tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải đầy ắp, tình tiền ngập tràn, bạc vàng chật nhà, ung dung hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Kết thúc tháng 11 âm lịch, những người tuổi Sửu bạn giỏi yêu thương người khác, biết cách giúp mọi người xung quanh vui vẻ. 

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu rất giỏi trong việc lãnh đạo.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm bạn đủ đầy, giúp đối phương hiểu thấu tất cả những suy nghĩ bạn mong muốn.    

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn giỏi thông dịch, luôn mang đến những niềm vui tài lộc lớn.

Sức khoẻ: Thói quen sinh hoạt cần thay đổi để cải thiện sức khỏe.

Kết thúc tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải đầy ắp, tình tiền ngập tràn, bạc vàng chật nhà, ung dung hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Kết thúc tháng 11 âm lịch, tuổi Dần làm việc nhanh nhạy, trực quan nhạy bén, nhưng khá nóng tính, dễ gây gổ, mâu thuẫn. Những ai phải lái xe, đi đường hoặc lao động chân tay nên chậm rãi một chút để bảo vệ bản thân.

Con giáp này sẽ được đón nhận tin vui tài lộc, có thể hôm nay bản mệnh sẽ trúng thưởng hoặc có tiền bất ngờ. Bản mệnh nên chăm chút cho công việc của mình hơn để được tăng lương và không dấn thân vào những trò vô bổ.

Vận tình cảm lại không được tốt. Nhiều chuyện trong cuộc sống khó phòng tránh được, vận hạn đến thì phải đối đầu, vì thế việc cần làm cứ làm, đừng e ngại lo sợ việc này việc kia mà không dám tiến bước, cứ mạnh dạn và mạnh mẽ lên để nắm lấy cơ hội.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Kết thúc tháng 11 âm lịch, 3 con giáp của cải đầy ắp, tình tiền ngập tràn, bạc vàng chật nhà, ung dung hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp có cuộc đời sang trang, tiền vàng ngập túi, ngồi không cũng phất, tiền đổ về đếm mỏi tay

Đúng cuối tuần (9/12 và 10/12), 3 con giáp sau tràn đầy phúc lộc, vận đỏ vây quanh, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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