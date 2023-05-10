Kết thúc ngày 10/5/2023, 3 con giáp đập tan vận hạn, vững vàng đi lên, chính thức hết khổ, gặt hái được thành quả MỸ MÃN sau nhiều ngày giông bão

Những người người Tỵ rất giỏi trong việc quan sát và giỏi diễn đạt. Tính cách của họ rất lạc quan, hào phóng và chân thành.

Đồng thời, nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ đang làm công ăn lương lại có nhiều cơ hội để thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, họ cần cẩn trọng tiểu nhân rình rập. Con giáp này nên học cách quân bình cảm xúc, tự chủ bản thân tốt để tránh đi các tranh chấp không cần thiết.

Sau ngày 10/5, tài lộc của con giáp này sẽ ngày một phát triển. Họ có thể mở rộng nguồn thu nhập từ những “mối” khác nhau. Khi đã đạt đến độ “chín, có thể cân nhắc đến việc kinh doanh, hoặc tìm kiếm sự phát triển mang tính đột phá. Những ai đang kinh doanh tự do, họ cũng có thể sẽ gặp những sự thay đổi liên quan tới địa điểm, môi trường khác như chuyển văn phòng, nhà xưởng. Dù đặt trong hoàn cảnh nào, đây là thời điểm họ cần làm tốt việc dự trữ tài chính và tích trữ riêng cho mình một dòng tiền nhất định.

Những người thuộc con giáp này thường có lòng kiên nghị, sự thông minh và quyết đoán. Chỉ cần không ngừng tiến bộ, học hỏi từ kinh nghiệm đã qua, họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm tính cách linh hoạt, tháo vát và dễ thích nghi, họ sẽ dễ đạt thành công hơn trong mọi việc.

Tuổi Thân

Theo tử vi của 12 con giáp, sau ngày hôm nay, nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Thân. Cục diện Thổ sinh Kim xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này một tháng mới với hy vọng tràn đầy. Từ ngày mai là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.



Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh luôn là người lầm lì, một mình gánh chịu thử thách, gian truân, dù trong lòng có đầy rẫy những muộn phiền cũng không dựa dẫm vào người khác hay chủ động nhờ vả. Chịu khổ số 2 thì không ai số 1, Thân luôn chịu đựng mọi khó khăn một mình mà không ai thấy.

Vì vậy, cho dù thế nào đi nữa, trong quá trình làm việc, bạn luôn chăm chỉ và chiến đấu hết mình, dựa vào năng lực của bản thân để đạt được phần thưởng, chào đón tương lai của chính mình với thái độ hào hùng.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất đặc biệt chuyên tâm vào sự nghiệp. Không lúc nào con giáp này buông lỏng chuyện làm ăn và ngày càng tự tin trong công việc.

Sau hôm nay ngày 10/5, con giáp tuổi Tuất ổn định sự nghiệp, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Công việc của họ ngày càng tốt đẹp, thẳng đường thăng tiến, phúc khí trong gia đình cũng dồi dào.



Ảnh minh họa: Internet

Nhờ đó, người tuổi Tuất có thêm dũng khí để dấn thân vào các thử thách mới. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ cũng không uổng phí. Con đường phát triển của họ vô cùng thuận lợi, môi trường làm việc tốt như mong đợi.

Đối với người tuổi Tuất, thời điểm tới này là thời điểm hưng vượng nhất năm. Vì vậy, họ không cần làm gì khác ngoài việc biến những mơ ước thành hiện thực.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.