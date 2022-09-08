Kể từ ngày mai (9/9/2022) nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp đỡ trong công việc người tuổi Thìn sẽ rước tài rước lộc vào nhà. Con giáp này sẽ có cơ ngơi đồ sộ, tiền tài phủ phê, tha hồ mua sắm thả ga. Có thể nói, bản mệnh “số đỏ” đến nỗi đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền vào đầy két.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bản mệnh mang mệnh phú quý nên dù cha mẹ có nghèo mạt rệp thì những chú Rồng vẫn có thể tự mình gây dựng sự nghiệp, thành công nhanh chóng khiến ai cũng nể phục. Càng về hậu vận sự mạnh mẽ, khôn ngoan và quyết đoán càng giúp con giáp này hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà, tha hồ hưởng phúc.

Các chuyên gia tử vi - tướng số nói rằng, dù khoảng thời gian trước khó khăn bao nhiêu thì từ thứ Sáu tuần này (9/9/2022), vận may của con giáp tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức.

Công việc suôn sẻ cũng sẽ kéo theo thu nhập được đảm bảo. Thậm chí, nhiều người biết nắm bắt cơ hội còn có thể được tăng lương tăng thưởng nhanh chóng, có cơ sở thực tế để tự đề bạt mức đãi ngộ cao hơn và sẽ được lãnh đạo chấp thuận.

Đây là thời điểm tốt để tuổi này cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ như mặt trời ban trưa - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, con giáp may mắn sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ. Tài chính của người tuổi Mùi cũng được cho là sẽ có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian tới. Dù tổng thể thời gian qua không quá lý tưởng với bản mệnh, nhưng vẫn có những thời điểm vượng vận khí như vậy. con giáp này muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Đây là thời điểm tốt để tuổi này cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ như mặt trời ban trưa. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, người tuổi này có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Sách phong thủy cho 12 con giáp có ghi, nhờ tính cách nhân hậu, thái độ sống biết người biết ta, lại luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác nên người tuổi Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ, cuộc đời không thiếu quý nhân.

Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai (9/9/2022), vận khí của con giáp phúc hậu này ngày càng có xu hướng vượng lên. Con giáp này sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Người làm kinh doanh buôn bán lại chẳng có gì phải nghi ngờ về mức độ rủng rỉnh ở thời điểm này. Các mối quan hệ xã hội mở rộng. bản mệnh chăm chỉ tiếp xúc, gặp gỡ nhiều đối tác và đó là cơ hội để đẩy mạnh việc làm ăn, thu về càng nhiều lợi nhuận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.