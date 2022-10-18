Kể từ ngày mai (19/10), Thần Phật an bài tài lộc, 3 con giáp này tiền của dư dôi, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', liên tục mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 17:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán, kể từ ngày mai (19/10), 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền tiêu không phải nghĩ.

Tuổi Dần

Dần vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Dần luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Dần đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Từ ngày mai (19/10) Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Dần sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Kể từ ngày mai (19/10), Thần Phật an bài tài lộc, 3 con giáp này tiền của dư dôi, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Dần sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Dần buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tác phong làm việc dù không được mạnh mẽ, quyết liệt, có tiếng vang như những người tuổi Dần song các bạn vẫn có thể khiến cấp trên, đồng nghiệp tin cậy, đánh giá cao nhờ vào phong cách làm việc khôn ngoan, bình tĩnh. Từ ngày 19/10, trong công việc, người tuổi Tỵ rất chú ý đến tiểu tiết, gặp bất cứ việc gì, các bạn đều có thể bình tĩnh đối mặt và xử lý, không lo lắng, hoảng hốt.

Không chỉ vậy, các bạn giải quyết mọi việc tương đổi thỏa đáng, hài hòa, nhờ đó mà mọi việc đều được dẫn dắt theo hướng tích cực, được cấp dưới rất ủng hộ và kính nể. Chính nhờ những yếu tố này nên người tuổi Tỵ luôn tìm kiếm được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, thường xuyên chinh phục được những đỉnh cao mới.

Kể từ ngày mai (19/10), Thần Phật an bài tài lộc, 3 con giáp này tiền của dư dôi, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Trong công việc, người tuổi Tỵ rất chú ý đến tiểu tiết, gặp bất cứ việc gì, các bạn đều có thể bình tĩnh đối mặt và xử lý, không lo lắng, hoảng hốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

 

Từ ngày thứ Tư tuần này (19/10), tuổi Thân được Tam Hợp che chở, tài lộc kéo đến ùn ùn. Bản mệnh có quý nhân trợ lực nên mọi kế hoạch có thể diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Sự nghiệp, công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn, khởi sắc hơn giai đoạn trước.

Thực Thần ghé thăm mang tới những cơ hội phát triển tốt cho người tuổi Thân. Bản mệnh có một ngày bận rộn nhưng tài lộc thăng tiến thấy rõ. Với các cặp đôi thì có thể sắp tới sẽ có thêm những bước tiến mới, có thể sẽ là tin cưới hỏi, về ra mắt 2 bên gia đình. Thân hãy làm theo lời trái tim mình mách bảo, đừng lo ngại những chuyện không biết bao giờ mới tới.

Kể từ ngày mai (19/10), Thần Phật an bài tài lộc, 3 con giáp này tiền của dư dôi, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', liên tục mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Sự nghiệp, công việc của bản mệnh có những bước tiến lớn, khởi sắc hơn giai đoạn trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chách tham khảo, chiêm nghiệm.

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