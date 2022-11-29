Kể từ ngày 30/11/2022, nhà tiên tri mù khẳng định đúng 99%, 3 con giáp may mắn trúng số tiền tỷ, nợ nần trả đủ, cuộc sống phát tài phát lộc giàu sang, vận trình trải đầy cơ hội thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 07:24

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/11/2022 có tới 3 con giáp may mắn, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức, tài lộc hưởng sâu dày, trúng số độc đắc, tiền cầm về nhét đầy két sắt.

Xem tử vi của 12 con giáp cho biết kể từ ngày 30/11/2022 có tới 3 con giáp may mắn hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tuổi Tuất

Kể từ ngày 30/11/2022 cho biết đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo đối với công việc cũng như tài lộc của người tuổi Tuất, nhưng quan trọng là con giáp này phải duy trì được mục tiêu mình đặt ra và tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng. 

Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại nhưng được Tam Hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng. Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao hài hòa, được cấp trên đề bạt thăng tiến, có dấu hiệu tăng lương rất mạnh vào nửa cuối năm 2022.

Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do sẽ có một năm kiếm tiền thuận lợi.

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Đây là thời điểm lý tưởng để đương số mở rộng làm ăn hoặc hùn hạp đầu tư, kinh doanh. Bước đầu có thể gặp chút trở ngại nhưng được Tam Hợp cục mang tới vận quý nhân vượng, ắt có người đứng ra ứng cứu kịp thời, dễ thu hồi vốn liếng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 30/11/2022 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có mà đến từ sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi trong một thời gian dài cố gắng của bạn. 

Cụ thể, trong sự nghiệp, Nguyệt Lệnh lâm Thai cho thấy bản mệnh là người có cho mình những tham vọng cao xa, nếu biết cố gắng không ngừng thì sẽ đạt được điều đó. Người làm công ăn lương có được sự tín nhiệm từ cấp trên, được giao cho các dự án quan trọng trong công ty nên chỉ cần làm tốt cơ hội tăng lương hay được đề xuất lên vị trí mới là hoàn toàn dễ dàng. 

Trên phương diện tài lộc, Thìn không nên chủ quan, lơ là, bởi nếu vậy thì bạn rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ xấu. Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Ngoài ra phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Thìn khá ổn, không nảy sinh những sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly hay đổ vỡ. 

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Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 30/11/2022 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Thìn được dự báo sẽ diễn ra nhiều điều tốt đẹp, song những may mắn ấy không tự nhiên mà có mà đến từ sự cố gắng và nỗ lực không biết mệt mỏi trong một thời gian dài cố gắng của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán kể từ ngày 30/11/2022 cho biết người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh. Trong khi những người làm ngành nghề khác được nghỉ thì những dịp này đúng là cơ hội làm ăn lớn của bạn. 

Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn dĩ đang rơi vào tình thế khó khăn và chắc suất mất tiền nhưng với sự giúp đỡ của quý nhân, Sửu dễ dàng vượt qua, thu hồi lại vốn một cách nhanh chóng. Một số người trong thời gian này còn có vận may độc đắc, trúng số tiền tỷ. 

Cơ bản sức khoẻ con giáp này trong thời gian tới không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, do có hung tinh chiếu mệnh nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa.

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Tử vi dự đoán kể từ ngày 30/11/2022 cho biết người tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc trong khoảng thời gian tới đặc biệt là với những người làm nghề kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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