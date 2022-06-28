Kể từ ngày 30/06/2022, 'quý nhân nâng đỡ, khai mở vận mệnh', 3 con giáp sắp tới sở hữu tiền tài đáng mơ ước, công việc kinh doanh đầu tư 1 ăn 10, may mắn ngập tràn hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 28/06/2022 09:35

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thăng hạng vượt bậc, tài lộc nở rộ làm đâu cũng hái ra tiền.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 tới đây, cuộc đời của người tuổi Dậu có sự thay đổi tích cực. Vận may tìm đến tận cửa giúp tuổi Dậu gặt hái nhiều thành công hơn, tiền của chật két. Con giáp này không cần lo lắng về tài chính, cuộc sống trở nên thoải mái, dư dả hơn nhiều.

Đặc biệt, trên con đường sự nghiệp, Dậu cũng có quyết định tăng lương thưởng vì đạt được nhiều thành tựu lớn. Cấp trên bắt đầu có cái nhìn tốt hơn về bạn nên công việc thuận lợi, hanh thông ngoài sức tưởng tượng. Chính vì vậy, hãy cứ tiếp tục chăm chỉ với những gì mình đang làm nhé, vì những nỗ lực của bạn nhất định sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. 

Ngoài ra, không những tài chính vượng phát, tài năng của người tuổi Dậu cũng được đồng nghiệp công nhận. Bạn trở thành người hùng tài giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. 

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 tới đây, cuộc đời của người tuổi Dậu có sự thay đổi tích cực. Vận may tìm đến tận cửa giúp tuổi Dậu gặt hái nhiều thành công hơn, tiền của chật két. Con giáp này không cần lo lắng về tài chính, cuộc sống trở nên thoải mái, dư dả hơn nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 tới đây, vận quý nhân của những người tuổi Sửu rất thịnh vượng. Trong thời gian này, bản mệnh làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ hơn hẳn.

Con giáp này, thời gian gần đây đang thực sự phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân. Nhờ sự chăm chỉ nên Sửu dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Quý nhân cũng đưa ra lời khuyên cho người tuổi Sửu là hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn.

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà bản mệnh luôn cảm thấy yêu đời và phấn chấn hơn bao giờ hết. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 30/06/2022 tới đây, vận quý nhân của những người tuổi Sửu rất thịnh vượng. Trong thời gian này, bản mệnh làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dám bứt phá, đối mặt với áp lực là một trong những tích cách nổi bật của người tuổi Mão. Nhờ vậy, mà trong môi trường công việc Mão luôn được nhiều người để mắt đến, trong đó đương nhiên có ban lãnh đạo về tài năng, lẫn ý chí kiên cường của mình, từ đó dễ dàng có được cơ hội thăng tiến cao hơn so với người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới đây con đường hậu vận của người tuổi Mão sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi. Cụ thể, công danh sự nghiệp của họ thời gian này thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương giữ vững tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, rất dễ khẳng định năng lực, được cấp trên đề bạt, không ít cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay, vì vậy hãy cố gắng nắm thật chặt lấy vận may đó để thăng tiến trong công việc để có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai. 

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, thời gian tới đây con đường hậu vận của người tuổi Mão sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi. Cụ thể, công danh sự nghiệp của họ thời gian này thăng tiến không ngừng, liên tục có sự thay đổi mở mang theo chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa hay ngoại giao đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về thành quả đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đúng 14h ngày 28/6/2022, Thần Tài báo mộng đón tin vui, 3 con giáp sắp tới có sự thăng tiến trong cả tình lẫn tài, chỉ cần nắm được cơ hội ắt có được điều mình mong muốn, tiền bạc dư dả, muốn gì có đó

Đúng 14h ngày 28/6/2022, Thần Tài báo mộng đón tin vui, 3 con giáp sắp tới có sự thăng tiến trong cả tình lẫn tài, chỉ cần nắm được cơ hội ắt có được điều mình mong muốn, tiền bạc dư dả, muốn gì có đó

Tử vi đúng 14 giờ ngày 28/06/2022 tới đây cho biết, có đến 3 con giáp may mắn chạm ngưỡng thăng hoa trong công việc, cộng thêm Thần Tài hỗ trợ nên mọi việc sắp tới đều hanh thông, tiền bạc nhiều vô kể, tiêu mãi cũng không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026