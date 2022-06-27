Kể từ ngày 29/06/2022, 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp sở hữu đường vinh quang sáng chói, sự nghiệp có bước đột phá, tài lộc chạm đỉnh, muốn gì có đó

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 15:15

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022 có tới 3 con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp có bước nhảy vọt đáng kể, tài lộc chạm đỉnh, vận trình sắp tới sở hữu đường vinh quang tươi sáng khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người tự lập, tự trọng. Họ luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Trong công việc, nhờ sở hữu tính cách này nên Dậu rất được người khác trọng dụng và có nhiều cơ hội để thăng tiến hơn so với những người khác. 

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022 con đường hậu vận của người tuổi Dậu sẽ vô cùng thuận lợi khi có tài lộc dồi dào, nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước.

Công việc kinh doanh vốn đang rơi vào tình thế khó khăn cũng dễ dàng vượt qua, khi có quý nhân kề bên giúp đỡ. Thậm chí, Dậu còn thu về số tiền khủng trong tương lai nếu biết tận dụng thời cơ mà mình có được. 

Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Dậu còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp cũng sẽ sớm có tin mừng mang thai, sinh con.

con giap 1
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022 con đường hậu vận của người tuổi Dậu sẽ vô cùng thuận lợi khi có tài lộc dồi dào, nhờ sự cố gắng, nỗ lực vươn lên, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc, được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh buôn bán cũng được tạo cơ hội làm ăn, doanh thu cao hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bản chất vốn dĩ rất hiền lành, hay chạy vạy đó đây nhưng vô cùng lạc quan, không quan tâm đến được mất hơn thua mà sống rất có trách nhiệm với gia đình, rất chu đáo với công việc. Điều này cũng được họ mang vào trong công việc nên Ngọ rất được ban lãnh đạo trọng dụng và sẵn sàng nâng đỡ con giáp này. 

Khoảng thời gian vừa rồi tử vi nhận thấy tuổi Ngọ cực kỳ vất vả khổ sở, số phải lo đủ thứ việc từ trong nhà ra cơ quan, việc gì cũng đến tay bạn lo toan. Tuy nhiên, điều đó sắp tới sẽ được thay đổi hoàn toàn, cụ thể theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022 người tuổi Ngọ sẽ dễ gặp vận may, trước mắt còn nhiều tin vui bất ngờ, cuộc đời tràn ngập ánh nắng.

Thậm chí, con giáp này có thể tiến gần hơn đến mục tiêu thành công trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, kinh tế ngày càng vững vàng sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa nợ nần, làm ăn, khi đạt đến đỉnh cao thì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn mà không phải chịu quá nhiều áp lực.

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022 người tuổi Ngọ sẽ dễ gặp vận may, trước mắt còn nhiều tin vui bất ngờ, cuộc đời tràn ngập ánh nắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022, công việc và những khúc mắc trong thời gian vừa qua của người tuổi Dần đều sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng Dần cũng không nên vội nghỉ ngơi mà hãy tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc hoàn thiện các công việc còn đang dang dở. 

Cụ thể, công việc sắp tới được sếp giao phó một số nhiệm vụ quan trọng nên con giáp này cần phải hoàn thành thật tốt bởi đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần mà nó còn là cơ hội để sếp đánh giá năng lực thực sự của bạn, qua đó xem xét khen thưởng hoặc thăng chức cho bản mệnh. Vì vậy đừng bỏ lỡ nhé. 

Chuyện tình cảm vẫn chưa có dấu hiệu mới mẻ nào, tuy nhiên không phải vội vàng vì bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương mà thôi. Dù bận rộn nhưng bạn đừng quên dành thời gian cho gia đình và bản thân.

con giap 3
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 29/06/2022, công việc và những khúc mắc trong thời gian vừa qua của người tuổi Dần đều sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng Dần cũng không nên vội nghỉ ngơi mà hãy tận dụng khoảng thời gian này để tăng tốc hoàn thiện các công việc còn đang dang dở - Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa mai (28/06/2022), TOP 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên hương, tài vận phất lên trông thấy, vận trình sắp tới trải đầy cơ hội làm giàu

Đúng 12h trưa mai (28/06/2022), TOP 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp lên hương, tài vận phất lên trông thấy, vận trình sắp tới trải đầy cơ hội làm giàu

Đây được xem là 3 con giáp may mắn nhất vào đúng 12 giờ ngày 28/06/2022, bởi họ không chỉ có lộc tiền bạc mà còn cực kỳ hạnh phúc trong tình duyên, vận trình sắp tới trải đầy cơ hội làm giàu, chỉ cần nắm được không gì là không thể mua được trong năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 29 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026