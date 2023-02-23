Kể từ ngày 24/2/2023 trở đi: 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 10:59

Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng là những gì 3 con giáp may mắn này sẽ đạt được từ ngày 24/2/2023 trở đi.

Tuổi Sửu

Nnhững người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm nên thường họ thành công khi còn rất trẻ tuổi.

Từ ngày 24/2/2023 trở đi, Thần Tài che chở, đường tài lộc khởi sắc không ngừng, nhất là chuyện làm ăn kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Có thể, những chú Trâu sẽ không thể tin được vào vận may của mình khi dường như bạn động vào đâu là tiền bạc sinh sôi nảy nở đến đó. Chẳng mấy khi vận may lớn đến thế, hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch của mình đã đặt ra.

Kể từ ngày 24/2/2023 trở đi: 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, họ thường dùng hành động để chứng minh những điều mình cho là đúng. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Tử vi có nói, từ ngày 24/2/2023 trở đi, vận trình con giáp tuổi Ngọ có nhiều điểm sáng, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Nhờ có cát tinh phù trợ nên công việc của Ngọ tiến triển hanh thông. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Kể từ ngày 24/2/2023 trở đi: 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Từ ngày 24/2/2023 trở đi, Hợi sẽ được đồng nghiệp giúp đỡ khá nhiều nên mọi khó khăn lớn, nhỏ đều dễ dàng được giải quyết. Công việc đạt hiệu quả nên cấp trên trọng dụng, ưu ái bạn nhiều hơn. Vấn đề thăng chức, tăng lương chỉ là trong tầm tay.

Kể từ ngày 24/2/2023 trở đi: 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét hết của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Sang thứ Sáu ngày 10/2/2023, 3 con giáp may mắn rơi trúng kho vàng, tiền tài lan tỏa, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

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