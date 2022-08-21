Kể từ ngày 22/8/2022, bảng vàng Thần Tài ghi tên, 3 con giáp này đón 'song hỷ lâm môn', trúng số độc đắc đổi đời, giàu sang đại thắng, tiền của dư dôi

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 09:48

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 22/8/2022, Thần Tài ban cho 3 con giáp này nhiều lộc lá, số mệnh định sẵn sẽ trúng số độc đắc.

Tuổi Mão

Kể từ ngày 22/8/2022, vận trình của người tuổi Mão cực kì rực rỡ, vang danh thiên hạ. Gặp thêm cục diện nhị hợp, có lẽ nhờ thế mà tuy cuộc sống của con giáp may mắn này trong giai đoạn này có nhiều biến chuyển nhưng đều theo chiều hướng tốt đẹp, dù là công danh sự nghiệp hay tình cảm gia đình.

Một người có được những ưu thế như vậy chắc chắn phải có sức hút như thế nào, có lẽ đó cũng chính là lý do mà người tuổi Mão sẽ có cơ duyên gặp được quý nhân giúp đỡ mình tận tình một cách vô cùng tự nhiên, không hề có sự sắp đặt nào.

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Kể từ ngày 22/8/2022, vận trình của người tuổi Mão cực kì rực rỡ, vang danh thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng sắp tới họ có thế vận cực kỳ đẹp. Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua.

Kể từ ngày 22/8/2022, cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn. Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

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Kể từ ngày 22/8/2022, cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kể từ ngày 22/8/2022, vận số của Mùi càng thêm vượng, họ gặp được vô số vận may bất ngờ trong tài chính, tình duyên. Mùi hãy tận dụng triệt để cơ hội ở những tháng đầu năm, chỉ cần “đầu xuôi đuôi lọt” thì những tháng sau của năm nay bạn chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc.

Tử vi 12 con giáp cho hay, nếu có ý định thay đổi công việc, Mùi nên suy nghĩ cẩn thận, đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo lâm vào cảnh trắng tay. Mùi rất thích hợp với việc kinh doanh, thời trang và nghệ thuật vậy nên chỉ cần quyết tâm theo đuổi đam mê bạn ắt nhận được phúc đáp.

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Kể từ ngày 22/8/2022, vận số của Mùi càng thêm vượng, họ gặp được vô số vận may bất ngờ trong tài chính - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, Thần Phật độ mệnh phú quý, 3 con giáp 'hóa rồng' thành tỷ phú, trúng số độc đắc liền tay, tiền của dư dôi vô cùng

Sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, Thần Phật độ mệnh phú quý, 3 con giáp 'hóa rồng' thành tỷ phú, trúng số độc đắc liền tay, tiền của dư dôi vô cùng

Tử vi 12 con giáp có nói, sau ngày mai, thứ Hai ngày 22/8/2022, 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc nhờ Thần Phật độ mệnh, tài chính bội thu bạc tỷ, giàu càng thêm giàu, viên mãn vô cùng.

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